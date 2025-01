Pochi centimetri e un po’ meno di prontezza e la puntata di stasera, domenica 26 gennaio 2025, di Che Tempo Che fa avrebbe preso una piega totalmente differente. Perché nella puntata in cui sono stati ospiti Edith Bruck, Liliana Segre e Claudio Baglioni il vero protagonista è stato l’intervistatore, Fabio Fazio, che per una quasi caduta è diventato virale sui social per tutta la serata.

Tutto è successo in pochissimi secondi, dopo l’esibizione live di Claudio Baglioni: nell’accogliere l’amico, Fazio lo raggiunge al centro dello studio, senza rendersi conto (oppure senza prendere le dovute misure) che dietro di lui parte del palco si era aperta per riportare in scena la scrivania-acquario, simbolo del programma. Per i pochi non al corrente, la scrivania riesce, grazie a un apposito meccanismo, ad apparire e scomparire dal palco, rendendolo così libero per eventuali esibizioni o per la parte finale del programma, il “Tavolo”.

In poche parole, Fabio Fazio stava per cadere nel buco che si crea nel momento tra l’apertura del palco e la salita della scrivania. Tutto si è risolto con una scivolata e un (notevole) scatto in avanti del conduttore, mentre l’assistente di studio Andrea, come nei migliori film, lo ha raggiunto per salvarlo dall’impensabile in pochi secondi.

Poteva Luciana Littizzetto fare finta di nulla? Ovviamente no: il suo monologo è cominciato proprio da questo pericolo scampato:

"Hai intervistato chiunque, ma la cosa che circola di più sei tu che stai per cadere nel buco."

“Un momento indimenticabile! Poteva precipitare… Capite il cxxo che ha quest’uomo? Macché dieci centimetri, io sono caduta da un marciapiede… È su tutti i social, Fabio! Hai intervistato chiunque, ti sei fatto un mazzo nero… la cosa che circola di più sei tu che stai per cadere nel buco”.

"Domani ricorre la Giornata della Memoria. Oggi, se volete, la brava poetessa Edith Bruck potete ascoltarla nel programma Che Tempo Che Fa". – Ringraziamo Papa Francesco per le parole pronunciate durante L'Angelus di oggi.

Impossibile non notare che il pericolo scampato è avvenuto proprio nel giorno in cui Papa Francesco, durante l’Angelus, ha inaspettatamente invitato i fedeli a sintonizzarsi sul Nove per seguire l’intervista ad Edith Bruck, che aveva citato proprio domenica scorsa, ospite del programma. Che sia una coincidenza o, come ha detto Littizzetto, Fazio sia proprio “benedetto”, lo lasciamo decidere a voi: sicuramente la quasi caduta di Fazio entra di diritto tra i momenti più chiacchierati e virali del programma.