Che Tempo che fa e Domenica In 6 aprile 2025: ospiti, anticipazioni e sorprese in arrivo

Sta per ricominciare il fine settimana televisivo, che è sempre pieno di talk show pronti ad ospitare numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti ci sono infatti Che Tempo Che Fa e Domenica In, due programmi che hanno entrambi una propria storia alle spalle e che vedono al timone due colossi della tv italiana, che sono Fabio Fazio e Mara Venier. Questi due rappresentano – ormai da anni – dei veri punto di riferimento per i telespettatori, anche perché a catturare la loro attenzione è sempre stata la simpatia e il talento che hanno dimostrato di avere i due conduttori sin dal primo momento in cui hanno messo entrambi piede in uno studio televisivo.

Il 6 aprile 2025 verranno mandate in onda delle nuove puntate dei due programmi, in onda rispettivamente sul Nove e su Rai 1. Che Tempo Che Fa viene infatti trasmesso ogni domenica sera, mentre Domenica In durante la fascia pomeridiana. Sono sempre molti gli ospiti che entrano in quegli studi per raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita lavorativa, e anche in questo weekend ci saranno tante sorprese a riguardo.

Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa: chi sono gli ospiti

Alle sue spalle, il programma di Fabio Fazio ha una storia non indifferente, dato che ha vissuto per anni in casa Rai e che è all’improvviso passato sul palinsesto Nove. Di certo, non ha però perso la sua essenza e nemmeno i protagonisti che negli anni hanno fatto parte del format. Ad affiancare Fazio in questa avventura televisiva ci sono infatti sempre state Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Lo stesso team partecipa quindi anche alla “nuova” versione del programma, che va in realtà in onda sul Nove già da qualche anno. Tra i volti fissi c’è anche Ornella Vanoni, che intrattiene e diverte il pubblico con i suoi racconti di vita e con le sue storie bellissime.

Nel corso della puntata che andrà in onda domenica 6 aprile 2025, dalle ore 19.30 sul Nove, Fazio ospiterà diversi personaggi del mondo della tv e dello sport. In primis, a sedersi sulla famosa poltrona sarà Usain Bolt, vera leggenda dello sport che negli anni ha saputo costruirsi una carriera ben solida nel mondo dell’atletica. Dopo di lui arriverà anche Alberto Angela, che sta per partire con la nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Lunedì 7 aprile andrà infatti in onda, su Rai 1 in prima serata, una puntata speciale dedicata alla grande e intramontabile arte di Van Gogh. Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa ci sarà anche Carlos Diaz Gandia, il famoso coreografo che è diventato noto sul web per via della coreografia realizzata per il brano Chiamo io, chiami tu di Gaia, che la cantante ha appunto portato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025.

Chi saranno gli ospiti di Domenica In

Al momento non sono ancora stati dati aggiornamenti sulle anticipazioni di Domenica In, il famoso talk show Rai condotto ormai da anni da Mara Venier.