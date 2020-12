Ultimo appuntamento per Che Tempo Che Fa prima della sosta natalizia: la squadra del talk show di Rai 3, capitanata da Fabio Fazio, saluterà, infatti, questa sera i telespettatori con una puntata che si preannuncia ricca di ospiti e sorprese.

Come sempre non mancherà infatti la compagnia di giro di Fazio, con l’abituale compagna di viaggio, Luciana Littizzetto – che torna dopo la replica di settimana scorsa alle accuse di Wanda Nara, che le erano state mosse nei giorni precedenti, dopo un’infelice battuta della comica torinese – e con Filippa Lagerback, Enrico Brignano e il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, che siederanno invece al tavolo.

Presenti anche questa sera Ale e Franz, che curano lo spazio di intermezzo che separa la prima parte di trasmissione al Tavolo vero e proprio, e Roberto Saviano, che proporrà come al solito un monologo di approfondimento su uno dei fatti di attualità di questa settimana.

Serata di grandi ospiti questa sera per Fabio Fazio, che accoglierà nel salotto di Che Tempo Che Fa – anche se virtualmente almeno due di loro – George Clooney, Robbie Williams e Claudio Baglioni.

Clooney infatti sarà in collegamento per promuovere l’uscita del film, di cui è sia regista sia protagonista, “The Midnight Sky“, tratto dal romanzo d’esordio della scrittrice statunitense Lily Brooks-Dalton. Robbie Williams presenterà invece il nuovo singolo “Can’t Stop Christmas”, contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present”; il brano ha già fatto parlare di sé per il videoclip in cui il cantante impersona il premier britannico Boris Johnson e in cui si vede ballare una festante Theresa May.

Claudio Baglioni si esibirà dal vivo con “Uomo di varie età”, terzo singolo estratto dall’album “In questa storia che che è la mia”. Il videoclip del nuovo singolo, con i disegni di Carmine Di Giandomenico e le animazioni di Ermanno Di Nicola, è stato mostrato già ieri sera in anteprima a Sky TG24.

Per lo spazio invece dedicato all’attualità, sia politica sia legata agli aggiornamenti sull’emergenza Covid, saranno ospiti di Che Tempo Che Fa il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani.

Interverranno poi nel corso della puntata anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò, Veronika Tsepkalo, una delle tre leader dell’opposizione democratica bielorussa contro Alexander Lukashenko, e l’attore e comico Massimo Lopez.

A Il tavolo di Che Tempo Che Fa siederà insieme agli usuali ospiti la vincitrice di Miss Italia 2020, Martina Sambucini, che ha riportato la corona e quindi il titolo di Miss Italia a Roma dopo 27 anni.