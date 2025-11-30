Che Tempo che fa, anticipazioni 30 novembre: da Fabio Fazio un super ospite Rai

Tra gli ospiti di stasera, spicca un nome che, da sempre, è uno dei più amati del panorama televisivo e culturale.

Oggi a partire dalle 19:30, torna su Nove Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio che, come sempre, porta una ventata di ospiti prestigiosi e discussioni stimolanti. In compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, il programma promette una serata ricca di intrattenimento e approfondimenti, con un cast di personaggi che spaziano dal mondo della cultura a quello dello spettacolo.

Il programma, prodotto da l’OFFicina per Warner Bros. Discovery, si conferma come uno dei punti di riferimento della televisione italiana, capace di affrontare temi rilevanti con un approccio accessibile e coinvolgente.

Ospiti d’eccezione da Fazio

L’ospite principale di questa puntata sarà Alberto Angela, il celebre divulgatore scientifico che ha conquistato il cuore degli italiani con il suo stile unico. Angela presenterà il suo ultimo libro, Cesare. La conquista dell’eternità, in cui esplora la figura di uno dei più grandi imperatori romani. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di storia e cultura.

Sul palco anche Loredana Bertè, che celebra i 50 anni di Sei Bellissima, il brano che nel 1975 la catapultò nel firmamento della musica italiana. L’artista ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera in occasione della pubblicazione della biografia fotografica 50 volte Bellissima, un omaggio alla sua straordinaria carriera.

In studio anche personalità di spicco della cultura e dell’informazione. Umberto Orsini, che porterà in scena Prima del Temporale, il suo spettacolo-memoir in scena al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano a partire dal 2 dicembre, arricchirà la serata con un racconto della sua lunga carriera teatrale. Il giornalismo sarà rappresentato da alcuni dei volti più noti del panorama italiano, tra cui Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, e Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini de la Repubblica, pronti a discutere di temi di attualità.

Non mancheranno poi il professor Roberto Burioni, esperto in microbiologia e virologia, e Paolo Antonio Ascierto, oncologo di fama internazionale, che parleranno di salute e scienza, temi sempre rilevanti in questo periodo di incertezze globali. Anche Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito, offrirà il suo punto di vista sulle ultime notizie internazionali.

A chiudere la puntata, l’atteso appuntamento con Il Tavolo, un momento di leggerezza e divertimento che vede la partecipazione di alcuni dei personaggi più amati dal pubblico. Tra di loro, Mara Venier, Orietta Berti, Gabry Ponte – il DJ che ha scritto la storia con il suo concerto a San Siro – e tanti altri. Non mancheranno anche i comici Nino Frassica, Mara Maionchi, e Ubaldo Pantani, che arricchiranno il programma con il loro inconfondibile umorismo. A rendere la serata ancora più interessante, la presenza di Rocío Muñoz Morales, che parlerà del suo primo libro La vita adesso, e Giucas Casella, il celebre mentalista.