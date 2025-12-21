Che Tempo che Fa, anticipazioni 21 dicembre: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Che tempo che fa arriva all’ultima puntata del 2025 con un colpo da prima serata natalizia: Roberto Benigni per la prima volta sul Nove, accolto da Fabio Fazio in uno dei salotti televisivi più riconoscibili degli ultimi anni. Dalle 19.30 prende il via la consueta scaletta divisa in tre tempi – anteprima, talk centrale e Tavolo – in diretta sul canale di Warner Bros. Discovery e in streaming su discovery+, con l’atmosfera delle feste a fare da cornice a un parterre di ospiti molto misto tra spettacolo, sport e attualità.

Fazio ospita Roberto Benigni

Roberto Benigni arriva su Nove reduce dal successo televisivo e editoriale di Pietro – Un uomo nel vento, racconto dedicato alla figura dell’apostolo Pietro che ha riportato Benigni al grande racconto popolare, tra teatro, Bibbia e memoria civile. L’incontro con Fazio promette di muoversi proprio su questo crinale: ironia, memoria televisiva, politica culturale e uno sguardo sul nostro presente, secondo la cifra classica del programma.

Tennis, cinema e attualità: il resto del parterre

Il blocco sportivo è affidato a Flavio Cobolli e al capitano non giocatore di Coppa Davis Filippo Volandri, protagonisti del terzo trionfo consecutivo italiano nella competizione, e chiamati a ripercorrere l’impresa degli azzurri tra retroscena di spogliatoio e prospettive in vista della nuova stagione. A tenere il filo con il cinema di casa nostra sarà invece Christian De Sica, volto familiare per il pubblico di Fazio, che presenta la seconda stagione di Gigolò per caso – La sex guru e i suoi nuovi progetti per il grande schermo.

La parte più “calda” sul fronte dell’attualità incrocia tre piani: il racconto del conflitto in Medio Oriente con padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza; l’analisi politica e sociale affidata a firme come Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Paolo Giordano; l’aggiornamento scientifico con il virologo Roberto Burioni, affiancato dalla giornalista Cecilia Sala per lo sguardo internazionale.

Il Tavolo tra comicità, musica e Capodanno in arrivo

A chiudere la serata torna “Che tempo che fa – Il Tavolo”, la zona franca del programma dove la conversazione si fa come sempre più leggera e surreale. Intorno a Fazio siedono, tra gli altri, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, reduce dalla finale di Ballando con le Stelle, Orietta Berti, Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono, Giucas Casella, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani ancora una volta, probabilmente, nei panni di Lapo, con il ritorno in studio anche di Christian De Sica, Cobolli e Volandri.

Spazio anche alla musica con Cristiano Malgioglio, che presenta il nuovo singolo Chi lo sa, e a Fabio Rovazzi, volto del Capodanno in piazza a Bari accanto a Federica Panicucci. Un mix di comicità, canzoni e racconti che accompagna il pubblico fin oltre la seconda serata, mettendo il sigillo definitivo sull’anno televisivo di Che tempo che fa prima della pausa che proseguirà fino a dopo le feste di Natale prima del ritorno a gennaio con la puntata speciale dedicata a Ornella Vanoni.