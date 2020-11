Torna Che tempo che fa, questa sera, in diretta su Rai 3, a partire dalle 20.

In studio, come sempre, Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Questa sera ci sarà, necessariamente, uno spazio legato all’attualità e agli ultimi aggiornamenti sul nostro Paese in tema Covid-19. Il 3 dicembre scadrà l’attuale Dpcm e, insieme alle divisioni delle regioni in rosso/arancione/giallo, c’è un quotidiano monitoraggio dell’Rt nazionale per capire la gestione dell’Italia nelle settimane che precedono questo Natale. Ospite di Fabio Fazio ci sarà il Ministro della Salute Roberto Speranza: venerdì scorso, aveva dichiarato che “le misure funzionano, vediamo una luce in fondo al tunnel“. Le più recenti impressioni sull’andamento della curva dei contagi -e scenari su eventuali riaperture possibili- saranno al centro dell’intervista.

Fazio dialogherà anche con il Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton.Virologo e scienziato britannico nato a Londra nel 1949, è stato insignito del riconoscimento lo scorso 5 ottobre, insieme a Harvey J. Alter e Charles M. Rice, per aver scoperto il virus dell’Epatite C nel 1989. Ai tempi, i tre accademici isolarono la sequenza genetica dell’HCV: alla base della motivazione del Nobel si sottolinea che la scoperta dell’epatite C è “una pietra miliare nella battaglia contro le malattie virali”.

Spazio anche all’intrattenimento con Glenn Close e Ron Howard. Il regista, che vanta nella sua carriera un premio Oscar per A Beautiful Mind, ha diretto il nuovo film Elegia americana, basato sull’omonimo memoir bestseller di J.D. Vance, con protagonista Glenn Close. Nella sua immensa carriera lunga 45 anni ha vinto 3 Emmy Awards, 3 Tony Awards, 3 Golden Globe Awards, un Critics’ Choice Award e ha ricevuto 7 nomination agli Oscar.

E poi , spazio allo sporto con l’intervento di Jannik Sinner, il tennista italiano più giovane della storia a vincere un torneo ATP, lo scorso 14 novembre, a Sofia a soli 19 anni e 2 mesi.

Presente anche Renzo Arbore, nelle librerie con “Guarda, stupisci. Viaggio nella canzone umoristica napoletana”, Andrea Bocelli, che ha appena pubblicato in tutto il mondo il nuovo album Believe (che include classici come Hallelujah e Ave Maria), Roberto Burioni (anche lui presente per il consueto e settimanale punto sulla questione della pandemia legata al Covid-19), Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra e Sigfrido Ranucci.

A chiudere la serata, come da tradizione, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Filippa Lagerbåck. Ospite anche Massimo Ranieri, dal 26 novembre protagonista su Rai3 del nuovo show “Qui e adesso”.

Al tavolo troveremo anche Lello Arena, Daniele Bossari e Raul Cremona.