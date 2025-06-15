Che fine hanno fatto tutti gli ex storici di Gemma Galgani dopo Uomini e Donne

Dama doc del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è un volto consolidato del programma dov’è approdata nel 2010. Nel corso degli anni ha avuto diverse frequentazioni, alcune sembravano dovessero dare esito positivo e invece si sono rivelate delle bolle di sapone. Nonostante le delusioni la dama torinese crede ancora di poter trovare l’amore vero, non ha rinunciato al sogno dell’anima gemella e anche per questo che non abbandona il suo posto nel parterre femminile degli anta.

Dopo più di 15 anni Gemma è un punto fermo di Uomini e Donne e in molti si aspettano che il suo ruolo nel format cambi, ma per ora è in attesa dell’arrivo dell’uomo ideale. In questi anni ha conosciuto diversi corteggiatori, ma nessuno l’ha conquistata in modo totalitario tanto da convincerla a lasciare il programma insieme. Il che ha alimentato diversi sospetti su Gemma, che sarebbe solo interessata ai riflettori e all’eco mediatico prodotto dal daytime di Maria De Filippi. Ma che fine hanno fatto i suoi ex storici?

Gemma lavora nel contesto teatrale e ha sempre frequentato personaggi in vista. A soli 22 anni ha sposato il suo primo amore Francesco D’Acqui, ma le nozze sono durate appena 6 mesi. I due hanno intrapreso strade diverse, ma hanno divorziato vent’anni dopo. Alla corte di Maria Gemma ha avuto una storia importante con Giorgio Manetti: per diverso tempo cavaliere e dama hanno ottenuto l’attenzione del pubblico, ma quanto Manetti le ha chiesto di lasciare il programma Gemma ha fatto un passo indietro. Oggi Giorgio è impegnato in diversi progetti, si è allontanato dalla tv ed è manager della Giorgio Manetti Lifestyle. Ha scritto anche un libro “Il gabbiano e le sue principesse” ed è stato ospite di alcuni programmi tv.

Gemma Galgani, cosa fanno oggi Juan Luis, Nicola e Marco

Dopo la rottura con Giorgio Manetti, di cui Gemma si è pentita, la dama torinese è uscita con Juan Luis, cavaliere che sembrava essere quello giusto. I due dopo una frequentazione hanno capito di non avere molte cose in comune. Juan è tornato alla sua quotidianità e ha deciso di allontanarsi dalla tv e dal gossip, si è infatti impegnato per mantenere un basso profilo. Tra gli altri ex di Gemma anche Nicola Vivarelli giovane ex ufficiale di Marina che per un lungo periodo ha lavorato sulle navi da crociera.

Quando ha corteggiato la Galgani aveva poco più di 25 anni e il suo interesse verso la dama fu al centro di diverse polemiche vista la differenza di età tra i due. Oggi Nicola, secondo alcuni rumors, lavora come magazziniere in un negozio di ricambi per auto a Senigallia. Marco Firpo invece vive tra l’Isola d’Elba e Livorno, è stato un personaggio pittoresco e recentemente ha dichiarato di essere single e di essere ancora innamorato della dama torinese. L’ex cavaliere è tornato al suo lavoro d’insegnate di guida.

Remo Proietti, ex di Gemma Galgani: la verità sulla fine della storia

Tra i recenti ex fidanzati di Gemma Galgani anche Remo Proietti. L’ex cavaliere oggi fa ancora il boscaiolo ed è single. Recentemente ha rivelato in un’intervista di essere stato sincero con la dama torinese, non era innamorato di lei ma era coinvolto. Tuttavia a causa di alcuni contrasti e punti di vista diversi si sono allontanati.

L’uomo ha rivelato quando le cose stavano diventando serie Gemma aveva assunto un comportamento polemico e per questo ha deciso di chiudere: “Poi però in trasmissione disse che era una scusa e mi attaccò. Ci abbiamo riprovato ma c’erano sempre discussioni e polemiche in studio. Abbiamo chiuso la relazione”.