Che fine hanno fatto i veri Kristine e Michael Barnett, genitori adottivi di Natalia Grace: tutto su Good American Family

Chi ha visto Good American Family approdata su Disney + il 9 aprile scorso, si sarà sicuramente chiesto che fine hanno fatto i veri Kristine (interpretata dal volto amatissimo di “Grey’s Anatomy”, Ellen Pompeo), e Michael Barnett, i genitori adottivi di Natalia Grace. Si, perchè per quanto possa sembrare impossibile la serie racconta una storia vera, seppur adattata agli scopi cinematografici.

La serie Tv ideata da Katie Robbins mette luce su un caso davvero incredibile che vede al centro Natalia Grace (nella serie interpretata dalla bravissima Imogen Faith Reid), una bambina ucraina di 7 anni affetta da nanismo adottata nel 2010 da una famiglia statunitense. La trasposizione cinematografica enfatizza i punti salienti di una trama dai risvolti inquietanti che vanno a sfiorare la psichiatria, ma soprattutto le falle di una società moderna cinica e senza scrupoli.

La vita di Natalia infatti, che doveva diventare migliore, protetta dall’amore dei suoi genitori adottivi, sprofonda in un vero incubo in cui il narcisismo di Kristine supera ogni cosa, scaturendo accuse e processi concentrati sulla vera età della protagonista. Il punto di forza della sceneggiatura risiede nel fatto che lo spettatore nella prima parte è Kristine, nella seconda è Natalia Grace, sentendosi anche in imbarazzo per questo, ricredendosi. Ma ciò non basta a cancellare i punti interrogativi che aleggiano su questa sconcertante storia. Uno fra tutti: Che fine hanno fatto i veri Kristine e Michael Barnett?

Di cosa parla Good American Family

Dopo essere stata abbandonata dalla madre biologica Natalia Grace arriva negli Stati Uniti. Qui trova una famiglia adottiva che la riporta all’orfanotrofio dopo poco tempo. Natalia è una bambina affetta da una grave forma di nanismo, ha bisogno di cure, non cammina tanto bene.

Parallelamente ci sono i Barnett, genitori di tre figli, di cui uno autistico, Jacob, un genio, un bambino prodigio di cui in particolare Kristine va fiera. La donna infatti, quando suo figlio era piccolo, non appoggiò il parere dei medici, che lo vedevano come un soggetto con poche chance di rivalsa, condannato ad una vita piatta, fortemente dipendente dagli altri. Sua madre invece, che credeva in lui, riuscì a far emergere il suo genio, il suo “alto funzionamento”.

La storia mette in risalto questa grande propensione di Kristine verso i bambini disabili, che ad un certo punto risulta sospetta. La donna infatti sente il bisogno di creare un centro dedicato a loro, vuole adottare, nonostante abbia già tre figli, un altro bambino e quando scopre Natalia, per lei è pura gioia. Si scoprirà in seguito che forse la protagonista sente solo il bisogno di soddisfare il suo narcisismo e che Natalia per lei è solo un trofeo da mettere in mostra.

Se non fosse che ad un certo punto, influenzata dal film horror, The Orphanm Kristine comincia a sospettare della bambina e insieme al marito ( totalmente soggiogato da lei) comincia a credere che Natalia non sia una bambina, bensì un’adulta che finge di essere minore per trarne vantaggi economici e che avrebbe minacciato i suoi figli, nascosto coltelli, e tentato di avvelenarla. I Barnett chiedono e ottengono nel 2012 la modifica legale della sua data di nascita: da 2003 a 1989.

Da qui nasce la parte orribile di tutta la storia perchè Natalia Grace, che presumibilmente ha 8 anni, viene abbandonata in un appartamento da sola, mantenuta economicamente dai Barnett a distanza, che intanto emigrano in Canada. Totalmente lasciata a se stessa, si può immaginare tranquillamente come possa vivere una bambina di quell’età costretta a fare l’adulta. E il film lo riporta bene.

Nel frattempo, Natalia viene accolta da Cynthia e Antwon Mans, una coppia con dieci figli adottivi, che ottiene nel 2013 il ripristino della sua data di nascita originale. Ma anche questa sistemazione finisce tra tensioni e accuse reciproche. Anche se nella serie non viene raccontato perchè finisce prima, si sa che nel 2023 Natalia lascia la famiglia Mans e viene adottata dai DePaul, una coppia affetta anch’essa da nanismo. È qui che inizia una nuova fase della sua vita.

Oggi, a 22 anni, Natalia vive finalmente con maggiore serenità. Ha ricevuto diverse diagnosi psicologiche, tra cui disturbo post-traumatico da stress, ma sogna una carriera da maestra e si dice pronta a lasciarsi alle spalle il passato. La sua storia continua a dividere l’opinione pubblica, ma la sua voce – come mostrato anche nel documentario The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks– resta al centro di un caso che sfida ogni certezza.

I Barnett oggi

Tutti coloro che sono rimasti affascinati da questa storia surreale, si sono chiesti che fine abbiano fatto i veri Barnett. A quanto pare attualmente sono divorziati: : il divorzio è stato richiesto nel 2014 e finalizzato nel 2018. Michael che si è poi risposato ha divorziato di nuovo. Entrambi sono stati accusati di abbandono, ma Michael è stato assolto nel 2022 e le accuse contro Kristine sono state archiviate nel 2023. Oggi vivono ancora in Indiana.