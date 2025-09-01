Che fine ha fatto Mimì di X Factor?

La cantante Mimì Caruso ha vinto la scorsa edizione del talent canoro più famoso della tv, X-Factor: i suoi nuovi progetti.

Nella scorsa edizione di X-Factor ha conquistato il pubblico e la critica, riuscendo a vincere la 18esima edizione del talent canoro più famoso della tv. Mimì Caruso ha portato sul palco dello show di casa Sky un sound nuovo che ha spiazzato i giudici.

Voce di rara bellezza, talento cristallino, Mimì Caruso, giovanissima -classe 2007 – è l’astro nascente della nuova generazione musicale. Nel corso di X-Factor, ha dato prova della sua brano esibendosi con il brano Figures di Jessie Reyez – interpretazione che ha fatto emozionare Manuel Agnelli e agli Home Visit, stregando il pubblico, con il brano Earfquake di Tyler, The Creator. Ma quali sono i nuovi progetti dell’artista?

Mimì Caruso: i nuovi progetti

La cantante, dopo la vittoria nell’autunno scorso della 18esima edizione di X-Factor, dove ha cantato il suo singolo Dove si va, ha presentato il brano Brooklyn, che ha avuto un ottimo riscontro tra pubblico e critica. Nel corso di una recente intervista, Caruso ha spiegato: “Fin da subito, lavorando in studio, ho sentito che il pezzo sarebbe stato speciale e sarebbe andato in una direzione intrigante. Stavamo bevendo un the in una pausa e abbiamo iniziato a parlare dei ricordi e delle immagini che restano nella nostra testa anche a distanza di tempo perché sono legate a emozioni forti che abbiamo provato”.

La vincitrice della 18esima edizione di X-Factor ha continuato: “Da lì abbiamo iniziato a scrivere in maniera genuina e spontanea. Questo singolo rappresenta tanto per me, è il mio primo passo nel mondo come artista senza le sovrastrutture televisive e come tale voglio crescere, trovando il mio flow, il mio modo di esprimermi, il vestito che mi sta meglio addosso”.

Dopo l’incredibile finale dello scorso 5 dicembre in Piazza Plebiscito a Napoli è cresciuta l’attesa per il primo album dell’artista. Intanto, nelle scorse settimane, è stato presentato il brano Chakra, ben accolto dai fan della cantante. Prodotto da Stefano Leo e Alessandro Fava, con Andrea Blanc alla scrittura, segna una maturazione artistica per la cantante.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Cosmopolitan, Caruso ha spiegato: “Chakra è nata prima di X Factor, l’estate prima, quando ci avevo lavorato insieme a questo bravissimo autore, Andrea Blanc. Siamo stati insieme un giorno intero in session a parlare, a fantasticare un pochino, e poi l’abbiamo messo da parte. Poi è arrivata l’estate e abbiamo deciso di cercare tra ciò che avevo già realizzato qualcosa dal ritmo giusto, così abbiamo ritrovato un “Chakra”. Era un po’ impolverato ma l’abbiamo adattato un secondo ed era pronto”.