Che fine ha fatto Baby Jane: su Rai 3 tornano le grandi indagini di Franca Leosini

Franca Leosini debutta, su Rai 3, al giovedì sera, con un nuovo programma che porta per titolo Che Fine ha fatto Baby Jane. Con taglio giornalistico, l’amatissima giornalista indagherà nell’animo umano fra ex detenuti che hanno ritrovato la libertà. Dalla reclusione all’inclusione. Cosa rappresenterà per gli ex detenuti il ritorno alla libertà dopo aver scontato la pena? Cosa significherà il loro reinserimento nella società? Che sentimenti nutriranno le persone vicine?

Durante questi mesi di restrizioni ho lavorato alla realizzazione del mio nuovo programma . Andrà in onda in primavera e porta il titolo di un vecchio film, Che fine ha fatto Baby Jane?, restituendone anche il senso. Mi interessava sapere come affrontano il “dopo” quelli che hanno scontato la loro pena (La Stampa, febbraio 2021).

La trasmissione, attraverso un grande viaggio, metterà in primo piano il racconto del riscatto sociale delle persone che hanno sbagliato e hanno pagato il prezzo con la prigione:

Per certi crimini mediatici esiste una memoria storica. Chi non ne regge il peso, una volta fuori, si trasferisce all’estero […]. Il carcere è prima di tutto un’espiazione. Lì ci si confronta con il bene, ma anche con il male. Certo, ci sono tante strutture straordinarie, penso a Opera, Bollate, Rebibbia, dove, e la gente questo spesso lo ignora, i detenuti si dedicano ad attività culturali, ma la riabilitazione è soggettiva.

L’ultima apparizione televisiva della Leosini risale al giugno 2020 con due speciali di ‘Storie Maledette’ incentrati sul delitto Dina Dore e l’omicidio Reatti.