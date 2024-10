Nuove anticipazioni di mercoledì 23 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 ottobre (puntata 6553): Diana ha un piccolo incidente

Alberto decide di ricominciare la propria vita

Dopo le ultime vicende che lo hanno visto coinvolto con il boss Torrente (Loris De Luna) e che hanno messo a serio rischio la sua vita, Alberto (Maurizio Aiello) decide di ricominciare la propria vita. Manuel (Manuel D’Angelo), invece, in pensiero per suo padre Damiano (Luigi Miele) e preso di mira nel suo quartiere per l’amicizia di Rosa (Daniela Ioia) con Don Antoine (Hakim Gouem), reagisce in modo inaspettato all’ennesima provocazione di Pasquale (Giandomenico Smilzo).

Manuela non ottiene il risultato sperato al suo esame

Manuela (Gina Amarante), distratta dai suoi numerosi impegni ossia la gestione del suo parco archeologico e il lavoro come cameriera al Vulcano, non ottiene il risultato sperato al suo esame. Diana (Sara Zanier), invece, ha un piccolo incidente durante il suo percorso di riabilitazione e la cosa allarma immediatamente Nunzio (Vladimir Randazzo).

