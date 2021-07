Chissà se c’è dietro un incantesimo causato dal “potere del trio” oppure se è una semplice coincidenza. E’ lecito chiederselo, se si parla di Charmed, la serie tv reboot di Streghe, il cult degli anni Novanta: un legame, quello tra le due produzioni, che si fa più forte con la notizia giunta nelle ore scorse dell’uscita di scena di Madeleine Mantock, interprete di Macy, una delle tre protagoniste.

Cosa c’entra il legame con la serie originale? L’uscita di scena di Mantock avverrà nel finale della terza stagione, proprio come avvenne nell'(ormai) lontano 2001, quando Shannen Doherty decise di lasciare la serie, di cui era stata co-protagonista fino ad allora. Le coincidenze continuano se consideriamo anche che il personaggio interpretato da Mantock è la sorella maggiore delle tre al centro del racconto, dotata del potere della telecinesi: proprio come Prue Halliwell, il personaggio di Doherty.

Un’incredibile coincidenza, che si ferma qui: sui motivi dell’uscita dalla serie di Mantock né l’attrice né la produzione entrano nei dettagli. Per Mantock decidere di lasciare Charmed è stata una “difficile decisione”: “Interpretare Macy in queste tre stagioni è stato un immenso privilegio, mi sono divertita molto a lavorare con i nostri fantastici produttori, creativi, cast e troupe. Sono incredibilmente grata a The Cw (la rete che lo manda in onda negli Stati Uniti, ndr) ed a Cbs (la cui casa di produzione realizza la serie, ndr) per avermi supportata in questa decisione. Grazie ai fan che non vedono l’ora di scoprire quello che so che sarà una spettacolare quarta stagione”.

Nel 2001, le cose andarono diversamente: la decisione di Doherty di lasciare la serie, secondo alcune voci, fu dovuta alle tensioni nate sul set con le altre due co-protagoniste, Holly Marie Combs ed Alyssa Milano. L’attrice (che tempo prima aveva lasciato anche Beverly Hills 90210) non tornò più nella serie, ipotesi che nel caso di Mantock viene invece lasciata aperta dagli showrunner Liz Kruger e Craig Shapiro: “Ci mancherà tantissimo così come mancherà ai fan, ma rispettiamo la sua decisione. La porta è sempre aperta per un ritorno di Macy… in un modo o nell’altro”.

Per scoprire come uscirà di scena il personaggio di Macy basterà attendere negli Stati Uniti venerdì 23 luglio 2021, quando andrà in onda il finale di stagione. Prue Halliwell fu uccisa da un demone: chissà se la stessa sorte toccherà anche alla sua versione remake. Per il pubblico italiano, l’attesa sarà un po’ più lunga, ma non troppo: la terza stagione di Charmed va in onda ogni giorno alle 15:55 su Rai4, con il finale di stagione previsto per il 29 luglio.