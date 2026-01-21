Turno importantissimo di Champions League di volley maschile: tre italiane in campo oggi. Tutte le info su orari, diretta tv e streaming. Trento ad Ankara, Perugia in casa contro Berlino, Civitanova a Varsavia. Ecco dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Champions League volley oggi in tv: dove vedere Trento, Perugia e Civitanova in diretta e streaming

Torna la Champions League maschile di pallavolo con tutte e tre le italiane in campo nella terza giornata della fase a gironi. Sfide decisive per la corsa al primo posto nei rispettivi raggruppamenti: Trento affronta lo Ziraat Bankkart Ankara in Turchia, Perugia ospita i Berlin Recycling Volleys, mentre Civitanova è impegnata a Varsavia contro il PGE Projekt.

Le partite di oggi

Trento ad Ankara per la vetta del Girone A

La Trentino Itas, campione d’Italia in carica, affronta alle 18.00 lo Ziraat Bankkart Ankara nella TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall. Una sfida al vertice tra le due squadre a punteggio pieno del Girone A: entrambe hanno sei punti dopo due vittorie in altrettante partite. Trento arriva dal successo 3-0 su Milano in SuperLega e dai due successi europei contro ACH Ljubljana (3-0) e Tours (3-1). Lo Ziraat guida l’Efeler Ligi turca e ha vinto 3-1 contro Tours e 3-0 a Ljubljana.

Il tecnico Marcelo potrà contare su tutti i quattordici giocatori convocati. Fondamentale sarà la prestazione di Alessandro Michieletto e compagni in battuta e attacco per contrastare una squadra fisica e tecnica che può contare su ex giocatori della SuperLega come Nimir Abdel-Aziz (ex Trento) e Dick Kooy. La posta in palio è altissima: chi vince prende il comando del girone e si avvicina alla qualificazione diretta ai quarti di finale.

Arbitri: Koutsoulas (Grecia), Burkiewicz (Polonia)

Dove vederla: Sky Sport Arena, DAZN e Radio Dolomiti

Perugia-Berlino, scontro al vertice del Girone C

Alle 20.30 la Sir Sicoma Monini Perugia, campione d’Europa in carica, ospita al PalaBarton i Berlin Recycling Volleys in uno scontro diretto per la vetta del Girone C. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno: Perugia ha vinto 3-1 contro VK Lvi Praha e 3-2 a Las Palmas contro Guaguas, mentre Berlino ha battuto 3-0 Guaguas e 3-2 Praha.

I Block Devils arrivano da un periodo positivo anche in SuperLega e puntano sulla continuità in cambio palla e sulla qualità del servizio per mettere in difficoltà i tedeschi. Berlino è una squadra fisica e ordinata, con un sistema muro-difesa molto efficace e giocatori esperti come il tedesco Ruben Schott, ex Milano. La sfida vale già tantissimo per la classifica del girone e per evitare incroci pericolosi nella fase a eliminazione diretta.

Arbitri: Kurtiss (Lettonia), Porzavnik (Slovacchia)

Dove vederla: Sky Sport Arena e NOW

Civitanova a Varsavia per consolidare il primato

Alle 20.30 la Cucine Lube Civitanova è impegnata alla Torwar Hall di Varsavia contro il PGE Projekt Warszawa nel match clou del Girone E. I marchigiani sono a punteggio pieno con due vittorie per 3-0 contro Montpellier e Leuven, mentre i polacchi hanno tre punti (3-0 su Leuven, poi sconfitta al tie-break a Montpellier).

La sfida si preannuncia equilibrata e fisica. Varsavia gioca in casa, in un palazzetto caldo, e può contare su giocatori di esperienza internazionale come il francese Kevin Tillie (ex Modena, Ravenna e Cisterna) e il polacco Bartosz Bednorz (ex Modena). Il tecnico Giampaolo Medei, che conosce molto bene il campionato polacco per aver allenato il Resovia, punta sulla solidità difensiva e sulla gestione lucida dei momenti chiave per uscire dalla Polonia con la terza vittoria consecutiva.

Arbitri: Ewald (Germania), Goncalves (Portogallo)

Dove vederla: Sky Sport Max, DAZN e NOW

Il programma completo

Ore 18.00 – Ziraat Bankkart Ankara-Trentino Itas (Girone A)

Diretta tv: Sky Sport Arena, DAZN

Diretta streaming: NOW, DAZN, Radio Dolomiti

Ore 20.30 – Sir Sicoma Monini Perugia-Berlin Recycling Volleys (Girone C)

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW

Ore 20.30 – PGE Projekt Warszawa-Cucine Lube Civitanova (Girone E)

Diretta tv: Sky Sport Max, DAZN

Diretta streaming: NOW, DAZN