Champions League volley, torna l’Europa: sette partite in tre giorni tra maschile e femminile

Riparte la Champions League di pallavolo con una settimana ricchissima: sette sfide in tre giorni, italiane protagoniste e copertura completa su Sky e NOW

La Champions League di volley riparte con le prime partite del 2026 e lo fa con una tre giorni fitta di appuntamenti che riportano sotto i riflettori le migliori squadre italiane, impegnate sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

Ieri la netta vittoria di Trentino, la seconda che porta la squadra campione del mondo a punteggio pieno dopo due turni, a Tours: 3-1. Ma oggi tocca a Milano e Conegliano in ambito femminile e a Civitanova e Perugia in campo maschile. Domani sempre nel torneo donne sarà la volta di Scandicci e Novara.

Volley, Champions League maschile

Oggi il calendario propone un doppio appuntamento che coinvolge due delle altre big del movimento italiano: Perugia, chiamata a una trasferta insidiosa alle Canarie contro Guaguas Las Palmas, e Civitanova, impegnata sul campo dei belgi di Leuven. Due partite diverse per contesto e difficoltà, ma entrambe decisive per consolidare la propria posizione nel girone. Guaguas sconfitti alla prima uscita a Berlino in tre set con parziali netti e poche attenuanti mentre Perugia era passata in casa con Praga concedendo in modo un po’ ingenuo il primo set.

Civitanova aveva annullato Montpellier 3-0 così come i belgi avevano perso, sempre in tre set sul campo del Projekt Varsavia.

Volley, Champions League femminile

Sul fronte femminile, la Vero Volley Milano fa visita all’Eczacibasi Istanbul, in un confronto che profuma già di fase finale. Milano ha chiuso le prime due giornate con due vittorie in tre set contro Olympiakos e Zeleznicar. Una vittoria e una sconfitta per la squadra turca con un tecnico italiano in panchina – Bregoli – e un roster ringiovanito e rinnovato rispetto alla scorsa stagione che ha in Karakurt il suo punto di forza.

A seguire, Conegliano affronta in trasferta il Lodz, con l’obiettivo di imporre subito il proprio ritmo e ribadire il ruolo di favorita. Il giorno dopo tocca a Scandicci, attesa dalla sfida interna contro il VakifBank Istanbul, e a Novara, impegnata a Lisbona contro il Benfica in una gara che può indirizzare in modo significativo il girone.

È una settimana che racconta bene il peso del volley italiano in Europa: sette partite, sette storie diverse, tutte accomunate dalla necessità di fare punti e costruire continuità. La sensazione è che, soprattutto nel torneo femminile, il livello sia già altissimo e che ogni incrocio possa diventare uno spartiacque. Nel maschile, invece, l’equilibrio dei gironi impone attenzione massima, perché anche una singola battuta a vuoto rischia di complicare il cammino.

Dove vedere la Champions League di volley

Tutte le partite della Champions League maschile e femminile saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le gare andranno in onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Uno, con possibilità di seguire gli incontri anche tramite l’app Sky Go per gli abbonati. Ampia copertura garantita anche online, con highlights, risultati e approfondimenti disponibili sui canali digitali di Sky Sport.