Champions League volley femminile oggi con due italiane in campo: Ankara-Conegliano alle 16.00 e Olympiacos-Milano alle 18.00. Dove vederle in diretta tv su Sky e streaming.

Champions League volley femminile oggi in tv: Ankara-Conegliano e Olympiacos-Milano, orari e dove vederle

Doppio appuntamento oggi martedì 27 gennaio con la Champions League di volley femminile. Due squadre italiane scendono in campo per la quinta giornata della fase a gironi: Conegliano affronta il temibile Zeren Spor Ankara in Turchia alle 16.00, mentre Milano ospita l’Olympiacos alle 18.00.

Ankara-Conegliano: scontro diretto per il primo posto

Il match clou della giornata è senza dubbio Zeren Spor Ankara-Conegliano, in programma alle 16.00 (ora italiana) alla TVF Ziraat Bankkart Hall. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel girone D, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea. Le seconde classificate dovranno invece disputare un playoff per accedere alla parte alta del tabellone.

Al momento le Pantere svettano in testa alla Pool D con quattro successi e 11 punti, tallonate proprio dalle turche che inseguono con tre vittorie e 10 punti uno dei quali conquistati a Conegliano nel match di andata, vinto dalle venete per 3-2. Si preannuncia un testa a testa rovente dopo il palpitante tie-break giocato prima di Natale al PalaVerde di Treviso, dove le Campionesse d’Europa riuscirono a imporsi in rimonta.

Un’affermazione permetterebbe alla corazzata veneta di blindare il primato del girone, rendendo inutile ai fini della corsa al primo posto l’ultimo match del girone in programma mercoledì 4 febbraio al PalaVerde contro le polacce dell’LKS Lodz

un ko al tie-break metterebbe tutto in bilico, mentre un successo delle anatoliche per 3-0 o 3-1 proietterebbe le Campionesse d’Italia verso i playoff.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Tra le fila dello Zeren Spor spiccano la regista Ofelia Malinov, il martello Aleksandra Uzelac, l’opposto Anna Lazareva e la centrale Maja Aleksic.

Olympiacos-Milano: vincere per il primato

Alle 18.00 toccherà poi a Milano, impegnata in trasferta contro l’Olympiacos al Pireo. La Numia Vero Volley deve vincere per mantenere il primato nel proprio girone e avvicinarsi alla qualificazione diretta ai quarti di finale.

Le lombarde arrivano alla sfida in buone condizioni di forma e punteranno a conquistare i tre punti per consolidare la propria posizione in classifica. All’andata fu 3-0 per Milano: vittoria necessaria in un girone dove la sconfitta subita in casa dell’Eczacibasi ha complicato le cose e accorpato una classifica che non consente altri colpi a vuoto. Vero Volley affronterà poi l’ultimo turno un casa mercoledì prossimo, 4 febbraio, proprio contro le turche.

Dove vedere le partite in tv e streaming

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Ankara-Conegliano (ore 16.00): diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206). Streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Euro Volley Tv.

Olympiacos-Milano (ore 18.00): diretta su Sky Sport Arena e NOW. Streaming anche su Sky Go. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite anche tramite l’app Sky Go su dispositivi mobili, mentre chi ha sottoscritto l’abbonamento a NOW potrà vedere entrambi gli incontri in streaming.

Domani sarà poi la volta di Scandicci, ospite dell’Alba Blaj alle 17.00, mentre giovedì 29 gennaio chiuderà il programma delle italiane Novara contro il Budowlani Lodz alle 18.00, entrambe in diretta su Sky.