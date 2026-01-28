Champions League volley femminile, Alba Blaj-Scandicci oggi in TV: orario, canale e streaming

Prosegue oggi, mercoledì 28 gennaio 2026 la Champions League di volley femminile con Alba Blaj-Scandicci, match valido per la quinta giornata della Pool A. Le campionesse del mondo tornano in campo dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro Conegliano, con l’obiettivo di consolidare il secondo posto nel girone e avvicinarsi ai quarti di finale della massima competizione europea.

Scandicci in Romania

La Savino Del Bene Scandicci, guidata da coach Marco Gaspari, occupa attualmente la seconda posizione con 3 vittorie (9 punti) alle spalle del VakifBank Istanbul capolista (4 vittorie a punteggio pieno, 12 punti). Per le toscane è fondamentale imporsi in trasferta contro le rumene dell’Alba Blaj, già battute 3-0 nel match d’andata dello scorso 27 novembre al Pala BigMat, per poi arrivare nelle migliori condizioni possibili allo scontro diretto finale con le turche che chiuderà il raggruppamento.

L’avversaria sulla carta appare nettamente inferiore: l’Alba Blaj è ferma a zero punti con quattro sconfitte consecutive nella fase a gironi, anche se in campionato rumeno guida la classifica della Divizia A1. La formazione di coach Guillermo Naranjo Hernandez arriva dalla sconfitta per 3-0 contro il VakifBank e cercherà di riscattarsi in quello che sarà l’ultimo appuntamento davanti al pubblico amico della Sala Polivalentă di Blaj.

I temi del match

Scandicci si affiderà al talento cristallino di Ekaterina Antropova in diagonale con la palleggiatrice Maja Ognjenovic, alle schiacciatrici Sarah Franklin e Avery Skinner (con Caterina Bosetti pronta a subentrare) e al muro formato dalle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel. Tra le fila rumene spiccano la palleggiatrice Krenicky, l’opposto Martinez Luis e le bande Pirv e Felix Costa.

Il bilancio dei precedenti sorride completamente alle toscane: oltre al 3-0 dell’andata, ci sono le due vittorie nella doppia finale di CEV Cup 2022-2023 (3-1 in Romania e 3-0 al Palazzo Wanny) che portarono al trionfo nella seconda competizione continentale.

“Ci lasciamo alle spalle il weekend delle Finali di Coppa Italia – ha dichiarato coach Gaspari – è il momento di tornare a focalizzare la nostra attenzione sul percorso in Champions League. La partita con l’Alba Blaj è un passaggio fondamentale per cercare di blindare il secondo posto. Dovremo essere più efficienti possibile nel nostro sistema muro-difesa e riabituarci subito al pallone della Champions per essere efficaci al servizio”.

Le altre italiane

Ieri intanto la Vero Volley Milano ha vinto 1-3 in Grecia contro l’Olympiakos e si è garantita il primo posto del proprio girone e dunque l’accesso diretto ai quarti di finale. Idem Conegliano che ha inflitto un netto 0-3 allo Zeren Spor, in Turchia, ed è aritmeticamente prima del gruppo D. Domani toccherà a Novara che è in una situazione un po’ più complicata e dovrà vincere obbligatoriamente in casa, contro il Budowlani Lodz – già battuto in Polonia 1-3 – per garantirsi l’accesso alla seconda fase. Appuntamento alle 18 di domani.

Alba Blaj-Scandicci: dove vederla in tv e streaming

L’incontro Alba Blaj-Scandicci, valido per la quinta giornata della Pool A di Champions League femminile, si gioca oggi alle ore 17.00 italiane e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Euro Volley Tv, sempre per gli abbonati alle rispettive piattaforme.