Questa sera torna la Champions League con le italiane protagoniste: Inter-Arsenal a San Siro e Copenaghen-Napoli. Ecco dove vedere le partite in tv e streaming, gli orari e le formazioni.

Champions League oggi in tv: dove vedere Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli, orari e canali

Dopo oltre un mese di pausa e la lunga sosta natalizia torna questa sera la Champions League con la penultima giornata della fase a girone unico. Per le italiane si tratta di partite decisive che possono cambiare il loro futuro europeo. Tra oggi e domani scendono in campo tutte e quattro le squadre italiane rimaste in corsa.

Stasera alle 21.00 il doppio appuntamento con Inter e Napoli. I nerazzurri di Chivu ospitano a San Siro la capolista Arsenal in una sfida che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale. Dopo quattro vittorie consecutive nelle prime quattro giornate, l’Inter ha perso le ultime due partite contro Liverpool e Atletico Madrid e ora, con 12 punti, non può permettersi altri passi falsi. Una vittoria contro i Gunners riaprirebbe le porte delle prime otto posizioni.

Situazione ancora più delicata per il Napoli, che a Copenaghen si gioca la qualificazione ai playoff. La squadra di Conte, attualmente ventitreesima con 7 punti, non ha margini di errore: serve una vittoria in Danimarca per presentarsi con maggiore tranquillità all’ultima sfida contro il Chelsea. Gli azzurri affrontano un avversario con gli stessi punti ma una differenza reti leggermente peggiore.

Domani sera sarà il turno di Juventus e Atalanta. I bianconeri di Spalletti ospitano all’Allianz Stadium il Benfica di José Mourinho con l’obiettivo di conquistare i playoff: con 9 punti, una vittoria metterebbe al sicuro la qualificazione. L’Atalanta invece, sorpresa della competizione con 13 punti al quinto posto, riceve l’Athletic Bilbao con la possibilità di strappare il pass per gli ottavi diretti ed evitare gli spareggi.

Inter-Arsenal, Stadio San Siro – ore 21.00

La sfida più prestigiosa della serata vede l’Inter affrontare l’Arsenal, unica squadra ancora a punteggio pieno in Champions League con sei vittorie su sei. I Gunners di Mikel Arteta guidano la classifica con 18 punti e sono praticamente certi dell’accesso diretto agli ottavi, ma restano in lotta per mantenere una posizione tra le prime quattro così da beneficiare dei vantaggi nel tabellone.

L’Inter si trova invece in una situazione delicata. I nerazzurri occupano il sesto posto a quota 12 punti, a pari merito con Real Madrid, Atletico Madrid e Liverpool ma con una migliore differenza reti. Dopo l’ottimo avvio con quattro successi consecutivi, le sconfitte contro Atletico Madrid in trasferta e Liverpool a San Siro hanno complicato la corsa agli ottavi diretti. La squadra di Chivu ha però ritrovato solidità in campionato, collezionando sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto partite in tutte le competizioni dopo il ko del 9 dicembre contro il Liverpool.

Squalificati e infortunati

Inter – Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Mkhitaryan. Infortunati: Calhanoglu, Dumfries, Martinez (Josep), Palacios, Di Gennaro

Arsenal – Squalificati: nessuno. Diffidati: Merino, Norgaard, Rice. Infortunati: Dowman, Calafiori

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

Arbitro

Irfan Peljto (Bosnia ed Erzegovina). Assistenti: Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo (Bosnia ed Erzegovina). IV uomo: Miloš Gigovic (Bosnia ed Erzegovina) VAR: Matej Jug (Slovenia). AVAR: Ivan Bebek (Croazia)

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Per la diretta streaming è disponibile Sky Go per gli abbonati Sky, oppure NOW acquistando il Pass Sport.

Copenaghen-Napoli, Parken Stadium – ore 21.00

Sfida decisiva per il Napoli che in Danimarca si gioca buona parte delle sue chance di qualificazione ai playoff. Gli azzurri sono ventitreesimi in classifica con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Stessa situazione per il Copenaghen, ventiquattresimo con gli stessi punti ma una differenza reti leggermente peggiore (-6 contro -5). Antonio Conte è consapevole dell’importanza della partita: il Napoli non ha margini di errore. Una vittoria metterebbe la squadra in una posizione ben diversa in vista dell’ultima giornata contro il Chelsea. Una sconfitta, invece, complicherebbe enormemente il cammino europeo e rischierebbe di compromettere la qualificazione.

Il Copenaghen è attualmente quinto nel campionato danese, fermo fino all’inizio di febbraio. Nel 2026 ha giocato solamente due amichevoli, pareggiando 1-1 contro i norvegesi del Brann e 4-4 contro gli austriaci dello Sturm Graz. Il Napoli arriva invece dalla vittoria di misura sul Sassuolo in campionato, dopo i passi falsi casalinghi contro Verona e Parma e il pareggio 2-2 di San Siro contro l’Inter.

Squalificati e infortunati

Copenaghen – Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Infortunati: Mattsson, Huescas, West

Napoli – Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Infortunati: De Bruyne, Lukaku (in dubbio), Meret, Politano, Rrahmani, Anguissa, Gilmour, Neres

Probabili formazioni

COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Zague, Lopez; Delaney, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Achouri; Dadason. All. Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Spinazzola, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Arbitro

João Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Bruno Jesus e Luciano Maia (Portogallo). IV uomo: João Gonçalves (Portogallo) VAR: Tiago Martins (Portogallo). AVAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Per la diretta streaming è disponibile Sky Go per gli abbonati Sky, oppure NOW acquistando il Pass Sport.

Calendario Champions League settima giornata

Lunedì 20 gennaio 2026

Kairat Almaty-Club Brugge, ore 16:30

Bodo/Glimt-Manchester City, ore 18:45

Copenaghen-Napoli, ore 21:00

Inter-Arsenal, ore 21:00

Olympiakos-Leverkusen, ore 21:00

Real Madrid-Monaco, ore 21:00

Sporting-PSG, ore 21:00

Tottenham-Borussia Dortmund, ore 21:00

Villarreal-Ajax, ore 21:00

Martedì 21 gennaio 2026

Galatasaray-Atletico Madrid, ore 18:45

Qarabag-Francoforte, ore 18:45

Atalanta-Athletic Bilbao, ore 21:00

Bayern Monaco-Royale Union SG, ore 21:00

Chelsea-Pafos, ore 21:00

Juventus-Benfica, ore 21:00

Marsiglia-Liverpool, ore 21:00

Newcastle-PSV, ore 21:00

Slavia Praga-Barcellona, ore 21:00

Classifica

Arsenal – 18 punti (+17) Bayern Monaco – 15 punti (+11) PSG – 13 punti (+11) Manchester City – 13 punti (+6) Atalanta – 13 punti (+2) Inter – 12 punti (+8) Real Madrid – 12 punti (+6) Atletico Madrid – 12 punti (+3) Liverpool – 12 punti (+3) Borussia Dortmund – 11 punti (+6) Tottenham – 11 punti (+6) Newcastle – 10 punti (+7) Chelsea – 10 punti (+5) Sporting – 10 punti (+4) Barcellona – 10 punti (+3) Marsiglia – 9 punti (+3) Juventus – 9 punti (+2) Galatasaray – 9 punti (0) Monaco – 9 punti (-1) Leverkusen – 8 punti (+1) PSV Eindhoven – 8 punti (+4) Qarabag – 7 punti (-3) Napoli – 7 punti (-5) Copenaghen – 7 punti (-6) Benfica – 6 punti (-2) Pafos – 6 punti (-5) Royale Union SG – 6 punti (-8) Athletic Bilbao – 5 punti (-5) Olympiakos – 5 punti (-7) Francoforte – 4 punti (-8) Club Brugge – 4 punti (-8) Bodo/Glimt – 3 punti (-4) Slavia Praga – 3 punti (-9) Ajax – 3 punti (-13) Villarreal – 1 punto (-9) Kairat Almaty – 1 punto (-11)

Le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, le squadre dalla nona alla 24esima inclusa accedono al turno eliminatorio di accesso agli ottavi le ultime otto vengono eliminate

Champions League prossimo turno, ottava giornata

Mercoledì 28 gennaio 2026

Tutte le partite si giocano alle ore 21:00

Ajax-Olympiakos

Arsenal-Kairat Almaty

Athletic Bilbao-Sportin

Atletico Madrid-Leverkusen

Borussia Dortmund-Inter

Francoforte-Tottenham

Leverkusen-Villarreal

Liverpool-Qarabag

Manchester City-Galatasaray

Monaco-Juventus

Napoli-Chelsea

Pafos-Slavia Praga

PSG-Newcastle

PSV-Bayern Monaco

Royale Union SG-Atalanta

Marsiglia-Real Madrid