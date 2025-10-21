Champions League, oggi PSV-Napoli, Royal Union SG-Inter | Diretta TV, probabili formazioni e ultimissime

L’Inter a punteggio pieno dopo le prime due partite e il Napoli, aprono il programma di Champions League in trasferta rispettivamente in Olanda e in Belgio. Due partite non impossibili per le squadre di Chivu e di Conte alla ricerca di conferme e riscatto anche in Europa

Notte di coppa per Inter e Napoli: a Bruxelles l’Union Saint Gillois di Hubert sfida i nerazzurri, a Eindhoven il PSV Eindhoven di Bosz mette alla prova gli azzurri di Conte reduci da una sconfitta in campionato a Torino.

Champions League, il programma

Prima tranche di partite del terzo turno di Champions League con Inter e Napoli impegnate in trasferta in due sfide non impossibili ma che rappresentano un certo tasso di difficoltà, soprattutto sul campo esterno. Per l’Inter, prima e a punteggio pieno dopo le prime due sfide, una vittoria sarebbe importantissima nel segno di una continuità che vale oro nel tentativo di evitare code pesanti e cercare la qualificazione in modo diretto, tra le prime otto. Napoli ancora più motivato a puntare al massimo risultato a fonte di tre punti in due partite dopo le sfide con City e Sporting Lisbona.

Royal Union Saint-Gilloise-Inter (ore 21.00, Lotto Park – Bruxelles)

L’Inter di Cristian Chivu arriva a punteggio pieno dopo le vittorie su Ajax (0-2) e Slavia Praga (3-0) in un percorso netto di grande valore senza aver subito nemmeno un gol. La squadra belga è una delle grandi novità in Europa: lo scorso anno ha vinto il titolo nazionale dopo novant’anni di attesa e confermando un trend di crescita importante grazie ai consistenti finanziamenti di Tony Bloom, miliardario che ha fatto fortuna con poker, una società di betting e che sta collezionando club. Dopo il Brighton, ha acquisito la squadra belga e da qualche mese anche i gloriosi Hearts of Midlothian di Edimburgo: “La mia passione è far vincere i perdenti. So come si fa, ero un perdente anche io….” dice il proprietario del club che ha messo sotto contratto il belga Hubert dopo che Pocognoli, subito dopo aver ereditato la panchina da Blessin (ex Genoa), ha centrato una storica doppietta coppa-campionato.

L’Union ha stupito all’esordio con il colpo a Eindhoven ma ha poi incassato il 0-4 col Newcastle: squadra intensa, aggressiva, che in casa si fa rispettare con pressing alto e corsa. La squadra è reduce dal 3-1 sullo Charleroi ed è prima in Jupiler League con tre punti di vantaggio sul Club Brugge, una sola sconfitta in Belgio nelle undici partite giocate fin qui.

Chivu punterà a un minimo di turn-over ma con giudizio. Probabile riposo per Lautaro, Thuram indisponibile. Fiducia a Bonny, in gol con la Roma e Pio Esposito.

Probabili formazioni

Union Saint-Gilloise (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre/Rasmussen, Niang; Aït El Hadj, David; Rodriguez. All. Hubert

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella/Frattesi, Çalhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Pio Esposito

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Dove vederla: diretta Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252); streaming su Sky Go e NOW.

PSV-Napoli (ore 21.00, Philips Stadion – Eindhoven)

Il Napoli arriva dalla sconfitta di Torino che ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi azzurri anche per quel gol annullato a tempo scaduto che ha negato il pareggio e ridimensionato la classifica della squadra di Conte, scavalcata al vertice da Milan e Inter. Il PSV sul suo campo è sempre un pessimo cliente, campo caldissimo, soprattutto in Europa.

Precedenti europei sfavorevoli agli azzurri (doppio KO in Europa League nel 2012/13), ma con un quadro tecnico completamente diverso. Il PSV ha molta qualità in fase dinamica e di costruzione, e attaccanti davvero solidi e concreti: ma la difesa non convince. Una sola partita senza subire reti nelle ultime 18 gare in calendario, e in Champions va anche peggio: almeno un gol passivo da dieci gare a questa parte.

Attenzione al marocchino Saibari fra le linee e alle corse dell’ex Inter Ivan Perisic; per il Napoli, Lucca riferimento centrale e ampiezza sugli esterni. Nel Napoli resta in forte dubbio McTominay, decisivo l’ultimo test prima di scendere in campo. Nel caso pronto al suo posto Noa Lang. Sicuramente una partita da prendere con le molle per Conte, alle prese anche con un paio di infortuni di un certo rilievo, su tutti quelli di Hojlund e Lobotka.

Il PSV ha un solo punto: dopo la sconfitta contro il Royale Union SG è arrivato il pareggio contro il Bayer Leverkusen. In Eredivisie la squadra di Bosz è seconda a tre punti dal Feyenoord, ed è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Go Ahead Eagles (2-1).

Probabili formazioni

PSV (4-3-3): Kovář; Salah-Eddine, Gąsiorowski, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Schouten, Saibari; Perišić, Man, Til. All. Bosz.

Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Arbitro: Daniel Sieber (Germania)

Dove vederla: diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253); streaming su Sky Go e NOW.

Il programma dei prossimi giorni

Nel turno di domani in campo l’Atalanta, che alle 21 ospiterà lo Slavia Praga, e la Juventus, che in una superclassica sarà al Bernabeu contro il Real Madrid.

Giovedì in campo l’Europa League con il Bologna, a Bucarest contro lo Steaua e la Roma che ospita i ceki del Viktoria Plzen all’Olimpico, e la Conference League con la Fiorentina a Vienna contro il Rapid.