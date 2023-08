Oggi sono in programma le gare d’andata dei playoff di Champions League, con dodici squadre che scenderanno in campo per un posto nella competizione europea che inizierà a tutti gli effetti a settembre e andrà in scena come da tradizione il martedì e il mercoledì sera. Ecco dove sarà possibile seguire le partite in diretta tv e streaming.

Champions League, playoff in diretta su Mediaset, Sky e Prime

Martedì 22, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 sarà proposta la sfida tra gli scozzesi dei Glasgow Rangers e gli olandesi del PSV Eindhoven. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin; la partita sarà visibile anche dagli abbonati Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con telecronaca di Riccardo Gentile.

Stasera si giocano anche Anversa-AEK Atene e Rakov-Copenaghen, entrambe in diretta dalle ore 21.00 su Mediaset Infinity con telecronaca, rispettivamente, di Federico Mastria e Giampiero Foglia Manzillo. I due match sarà live anche su Sky Sport 252 e Sky Sport 252 con il racconto affidato a, rispettivamente, Andrea Marinozzi e Paolo Ciarravano.

Mercoledì il match tra Molde FK e Galatasaray sarà disponibile in esclusiva in diretta su Prime Video dalle ore 20:30 (calcio d’inizio alle 21:00). Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Le altre due partite, entrambe al via alle 21.00, saranno in diretta su Mediaset Infinity e Sky. Nel dettaglio, Braga-Panathinaikos sarà raccontata sulla piattaforma del Biscione da Massimo Callegari, mentre Maccabi Haifa-Young Boys avrà la voce di Pietro Scognamiglio. Per quanto riguarda Sky, invece, Braga-Panathinaikos su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW sarà affidata ad Antonio Nucera, mentre la diretta di Maccabi Haifa-Young Boys su Sky Sport 252 e in streaming su NOW sarà firmata da Gianluigi Bagnulo.

Ricordiamo che giovedì 24 agosto sarà la volta di Fiorentina di Vincenzo Italiano, in cerca di un pass per la Conference League. I viola scenderanno in campo alle 19 in Austria per sfidare il Rapid Vienna. La partita sarà visibile in chiaro su Tv8 e, per gli abbonati, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW e su Dazn.