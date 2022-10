Quarta giornata della fase a gironi di Champions League al via domani, martedì 11 ottobre 2022. Come succede da oltre un anno a questa parte, saranno Mediaset, Sky e Prime Video a dividersi la programmazione delle partite, che vedono coinvolte quattro squadre italiane, ossia Milan, Juventus, Napoli e Inter.

Nel dettaglio, si parte domani pomeriggio con Maccabi Haifa-Juventus in diretta alle ore 18.45 su Mediaset Infinity con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Il match dei bianconeri di Massimiliano Allegri, costretti a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, sarà proposto anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 con le voci di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi, mentre a bordocampo ci sarà Giovanni Guardalà.

In serata sarà la volta di Milan-Chelsea, trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, con calcio di inizio alle ore 21.00. La telecronaca sarà a cura di Massimo Callegari e Roberto Cravero, con Claudio Raimondi e Angiolo Radice inviati. Gli abbonati a Sky potranno gustarsi la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con il commento di Federico Zancan e Beppe Bergomi; a bordocampo Peppe Di Stefano ed Emanuele Baiocchini.

Mercoledì 12 ottobre alle ore 18.45 andrà in scena Napoli-Ajax, con messa in onda su Mediaset Infinity con Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con il racconto affidato a Fabio Caressa e Luca Marchegiani; a bordocampo Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Gianluca Di Marzio. Agli azzurri di Luciano Spalletti, primi in solitaria in Serie A, basta un punto per ottenere la certezza matematica del passaggio agli ottavi di Champions League.

Infine, Barcellona-Inter sarà visibile in esclusiva su Prime Video di Amazon. La telecronaca, in questo caso, sarà a cura, come di consueto, di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Inviati in Spagna Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio.