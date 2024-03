Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv la partita della Lazio valida per il ritorno degli ottavi di finale.

Martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2024, si giocheranno le prime quattro partite valide per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023-2024.

La Lazio, unica italiana impegnata in questa due giorni di Champions, nell’andata giocatasi all’Olimpico di Roma, ha battuto il Bayern Monaco per 1-0 e ora sogna i quarti di finale. Gli altri risultati dell’andata sono i seguenti: PSG-Real Sociedad 2-0, Copenaghen-Manchester City 1-3, Lipsia-Real Madrid 0-1.

Le partite andranno in onda su Prime Video, Sky, Mediaset Infinity e Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita della Lazio.

Vediamo la programmazione nel dettaglio.

Champions League: le partite delle italiane

La partita dei biancocelesti, impegnati in trasferta contro il Bayern Monaco, andrà in onda martedì 5 marzo su Mediaset e su Sky Sport.

Per quanto riguarda Mediaset, Bayern Monaco-Lazio andrà in onda in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset. La telecronaca della partita sarà a cura di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity, invece, sarà visibile il prepartita condotto da Benedetta Radaelli, con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. Nel postpartita in onda su Canale 5, condotto da Alberto Brandi, invece, ci sarà anche Graziano Cesari.

Su Sky Sport, invece, la partita dei biancocelesti andrà in onda, sempre a partire dalle ore 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi, con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo, invece, ci saranno Matteo Petrucci e Niccolò Omini. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Riccardo Gentile.

I pre e i postpartita di Sky Sport, con Champions League Show (in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW sia martedì che mercoledì alle ore 20, alle ore 23 e a mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì sarà presente anche Esteban Cambiasso mentre mercoledì ci sarà Paolo Di Canio. Gli spazi news sono affidati a Mario Giunta.

Champions League: le altre partite su Mediaset di martedì 5 marzo 2024

L’altra partita del martedì, Real Sociedad-PSG, sarà visibile su Mediaset Infinity. Durante il postpartita di Bayern Monaco-Lazio, andranno in onda gli highlights anche di questa partita.

Real Sociedad-PSG

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Diretta Champions

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Champions League: le altre partite su Mediaset di mercoledì 6 marzo 2024

La partita del mercoledì non in esclusiva su Prime Video, Manchester City-Copenaghen, sarà disponibile su Mediaset Infinity.

Manchester City-Copenaghen

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 5 marzo 2024

Ore 21

REAL SOCIEDAD-PARIS SAINT GERMAIN

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni; bordocampo Giovanni Guardalà

Diretta Gol Antonio Nucera

Diretta Gol

Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 6 marzo 2024

Ore 21

MANCHESTER CITY-COPENAGHEN

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano; bordocampo Gianluigi Bagnulo

Champions League: la partita in esclusiva su Prime Video di mercoledì 6 marzo 2024

Mercoledì 6 marzo, infine, il Real Madrid giocherà in casa contro il Lipsia. La partita sarà visibile esclusivamente su Prime Video dalle ore 21. Il prepartita sarà condotto da Giulia Mizzoni, con la partecipazione di Cristiana Girelli, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio. La telecronaca del match, invece, sarà a cura di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo, infine, ci saranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.