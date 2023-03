Dopo la giornata di ieri, che ha visto l’Inter e il Manchester City accedere ai quarti di finale ai danni rispettivamente di Porto e Lipsia, oggi, mercoledì 15 marzo, si giocheranno le ultime due partite degli ottavi di finale di ritorno dell’edizione 2022-2023 della UEFA Champions League.

Dopo la qualificazione dei nerazzurri e dopo la qualificazione del Milan, avvenuta lo scorso 8 marzo, l’Italia potrebbe avere tre club qualificati ai quarti di finale grazie anche al Napoli che, forte della vittoria dell’andata, è il super-favorito per il passaggio del turno nella partita che si giocherà questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona e che li vedrà contrapposti ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

La gara di andata, infatti, ha visto i partenopei allenati da Luciano Spalletti vincere al Deutsche Bank Park di Francoforte, con il risultato finale di 2-0 (gol di Osimhen e Di Lorenzo).

Napoli-Eintracht Francoforte andrà in onda in esclusiva su Prime Video, a partire dalle ore 21. Il pre-partita, condotto da Giulia Mizzoni, con la partecipazione di Luca Toni, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio, avrà inizio alle ore 19:30. La partita sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato a bordo campo.

Il match sarà visibile anche per i clienti Sky (abbonati al servizio Amazon Prime) attraverso l’app di Prime Video presente su Sky Q e Sky Glass.

L’altro ottavo, invece, sarà Real Madrid-Liverpool che andrà in onda su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il fischio d’inizio, anche in questo caso, è per le ore 21. La gara di andata è terminata con uno spettacolare 5-2 a favore dei madrileni allenati da Carlo Ancelotti.

La telecronaca di Real Madrid-Liverpool sarà a cura di Davide Polizzi mentre a bordocampo, ci sarà Giorgia Cenni.

Gli studi Champions League Show, condotti da Anna Billò, con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero e Mario Giunta, invece, andranno in onda alle ore 20, alle ore 23 e alle ore 24 (Champions League Show-After Party), su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.