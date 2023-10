Al via oggi, martedì 3 ottobre, la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. L’unica partita che sarà trasmessa in chiaro, su Canale 5, sarà Inter-Benfica, in programma questa sera con calcio di inizio alle ore 21.00 (visibile anche su Mediaset Infinity). L’altro match del giorno, Napoli-Real Madrid, sarà proposta agli abbonati di Sky e di Mediaset Infinity.

Domani Borussia Dortmund-Milan sarà trasmessa in esclusiva solo da Prime Video, mentre Celtic-Lazio sarà raccontata sia da Sky sia da Mediaset Infinity (per gli abbonati). Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva, con canali e telecronisti.

Le partite di Champions League di martedì 3 ottobre su Mediaset

· Inter-Benfica, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani (qui l’intervista di TvBlog) e Massimo Paganin

inviati: Massimo Veronelli e Alessio Conti

· Napoli-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

· Salisburgo-Real Sociedad, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

· Unione Berlino-Braga, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Manchester United-Galatasaray, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

· Copenaghen-Bayern Monaco, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Mino Taveri

· Lens-Arsenal, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Psv-Siviglia, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Le partite di Champions League di mercoledì 4 ottobre su Mediaset

· Celtic-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

· Atletico Madrid-Feyenoord, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Fabrizio Ferrero

· Anversa-Shakhtar Donetsk, in diretta alle ore 18.45 su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· Newcastle-PSG, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani

· Lipsia-Manchester City, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

· Stella Rossa-Young Boys, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Pietro Scognamiglio

· Porto-Barcellona, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Le partite di Champions League di martedì 3 ottobre su Sky

ore 18.45

Diretta Gol

in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Union Berlino-Braga

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Alessandro Sugoni

Salisburgo-Real Sociedad

in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Antonio Nucera

ore 21

Diretta Gol

in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

NAPOLI-REAL MADRID

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Giorgia Cenni e Massimo Ugolini, Diretta Gol Andrea Marinozzi

INTER-BENFICA

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Aldo Serena, bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Riccardo Gentile

Manchester United-Galatasaray

in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Davide Polizzi

Copenaghen-Bayern Monaco

in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone

Lens-Arsenal

in diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Luca Mastrorilli

Psv-Siviglia

in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Dario Massara

Le partite di Champions League di mercoledì 4 ottobre su Sky

ore 18.45

Diretta Gol

in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Atletico Madrid-Feyenoord

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Nicolò Ramella

Anversa-Shaktar D.

in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Christian Giordano

ore 21

Diretta Gol

in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CELTIC-LAZIO

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Matteo Petrucci, Diretta Gol Federico Zancan

Newcastle-Psg

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, bordocampo Filippo Benincampi, Diretta Gol Luca Mastrorilli

Lipsia-Manchester City

in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Porto-Barcellona

in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Stella Rossa-Young Boys

in diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Nicolò Ramella

La partita di Champions League di mercoledì 4 ottobre su Prime Video

Borussia Dortmund-Milan

in diretta su Prime Video

telecronaca Sandro Piccinini, commento Massimo Ambrosini

bordocampo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato