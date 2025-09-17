Champions League, oggi in TV: PSG–Atalanta e Ajax–Inter. Orari, probabili formazioni e dove vederle

È iniziata la campagna di Champions League, la seconda edizione con il nuovo formato inaugurato lo scorso anno. La Juventus ieri ha rimediato un rocambolesco pareggio all’ultimo istante rimontando due gol al Borussia Dortmund con Vlahovic, autore di una doppietta e del pareggio decisivo, ancora una volta in grande evidenza. Un mezzo passo falso, ma pur sempre un punto guadagnato per una squadra che ha rischiato grossissimo.

Belle vittorie dell’Arsenal, 0-2 a Bilbao, e del Tottenham (1-0 al Villarreal). Sofferto successo anche del Real Madrid, 2-1 sul Marsiglia e clamoroso successo esterno del Qarabag a Lisbona contro il Benfica.

Champions League, PSG–Atalanta

Debutto europeo subito al massimo livello per l’Atalanta di Ivan Jurić: al Parco dei Principi c’è il PSG campione in carica. Luis Enrique deve fare i conti con diverse assenze di peso (Dembélé, Doué e Beraldo out), e con Kvaratskhelia in dubbio dopo la botta rimediata nell’ultimo turno di Ligue 1 che vede la squadra francese al comando e a punteggio pieno dopo il 2-0 sul Lens.

La Dea arriva con qualche defezione ma con la solita identità fortemente verticale: compattezza, ripartenze e qualità tra le linee.

Probabili formazioni

Senza Dembélé, il PSG Parigi potrebbe insistere sulle catene esterne (Hakimi–Mendes) e sull’attacco in ampiezza con Barcola. La Dea punterà su blocco medio, densità in mezzo e strappi di De Ketelaere tra le linee per servire Krstović.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Lee (o I. Mbaye), Gonçalo Ramos, Barcola.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstović.

Arbitra lo svizzero Sandro Scharer.

Champions League Ajax–Inter

Prima europea per l’Inter di Cristian Chivu nella nuova League Phase. In conferenza il tecnico ha blindato Sommer (“non lo cambio perché lo chiede la gente”) e ha spiegato che Lautaro sarà valutato poco prima della gara a causa dei suoi dolori alla schiena. Possibile dunque spazio dall’inizio a Pio Esposito accanto a Thuram; in mezzo si alza la candidatura di Frattesi, con Sučić e Dimarco pronti a garantire gamba e qualità.

L’Ajax, imbattuto nel suo campionato con tre vittorie e due pareggi, reduce dalla vittoria 3-1 sullo Zwolle, proverà a far valere ritmo e coraggio sugli esterni (Gaaei–Wijndal) e i duelli aerei con Weghorst. L’Inter dovrà pulire cercare di liberare spazio intorno a Çalhanoğlu e cercare profondità con Thuram.

Probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Thuram, Pio Esposito

Arbitra l’inglese Michael Oliver.

Dove vedere Atalanta e Inter in TV e streaming

Calcio d’avvio di entrambe le sfide alle ore 21. Ajax-Inter è in esclusiva su Amazon Prime Video (Italia), con Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini alla telecronaca. Partita visibile su smart TV, web e dispositivi mobili per gli abbonati Prime.

PSG–Atalanta sarà invece su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e ancora in streaming su NOW e Sky Go.

Domani chiuderà il programma delle italiane il Napoli, ospite del Manchester City di Guardiola e Donnarumma, sempre alle ore 21.