Questa sera torna la Champions League con le italiane protagoniste: Inter-Arsenal a San Siro e Copenaghen-Napoli. Ecco dove vedere le partite in tv e streaming, gli orari e le formazioni. La Champions League torna in campo questa sera con 0nove partite: tutte le informazioni su orari, diretta TV e streaming.

Champions League oggi in TV e streaming: orari e dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao, Juventus-Benfica e le altre partite

Secondo turno di gare della settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. In programma nove partite, con due squadre italiane protagoniste: l’Atalanta ospita l’Athletic Bilbao al Gewiss Stadium, mentre la Juventus affronta il Benfica all’Allianz Stadium.

Ma in programma ci sono anche diverse altre sfide di cartello come Marsiglia-Liverpool e Slavia Praga-Barcellona. Due anticipi alle 18.45 aprono il programma, poi sette gare in contemporanea alle 21.00.

I risultati di Inter e Napoli di ieri

Nella serata di ieri l’Inter è caduta in casa 1-3 contro l’Arsenal capolista. I Gunners (nella foto di copertina) ufficiale della società sono passati in vantaggio al 10′ con Gabriel Jesus, che ha poi raddoppiato al 31′. Petar Sučić ha accorciato le distanze al 18′ del secondo tempo, ma all’84’ Viktor Gyökeres ha chiuso i conti condannando i nerazzurri alla terza sconfitta consecutiva. Arsenal davvero strepitoso, imbattuto e a punteggio pieno dopo sette partite. Squadra fantastica come ammesso dallo stesso Chivu a fine partita.

Il Napoli ha invece pareggiato 1-1 in casa del Copenhagen: dopo il vantaggio di Scott McTominay al 39′, i danesi hanno trovato il pari su rigore con Jordan Larsson al 72′ nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Thomas Delaney. Insoddisfatto Conte… “Evidentemente non siamo all’altezza di giocare in questa Champions League” ha dichiarato il tecnico degli Azzurri che vedono in forte rischio l’accesso alla seconda fase in vista della decisiva partita in casa contro il Chelsea.

Clamorosa la sconfitta del Manchester City, battuto 3-1 dal Bodø/Glimt. Il Real Madrid ha travolto 6-1 il Monaco con la doppietta di Kylian Mbappé (5′ e 26′). Da segnalare invece il ko del Paris Saint-Germain, sconfitto 2-1 dallo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Luis Suárez (74′ e 90’+1′),

Champions League, le partite di oggi

Atalanta-Athletic Bilbao, Gewiss Stadium – ore 20.45

L’Atalanta di Raffaele Palladino cerca di blindare la qualificazione diretta agli ottavi di finale ospitando l’Athletic Bilbao al Gewiss Stadium. I nerazzurri, attualmente ottavi con 13 punti, possono evitare i playoff con una vittoria. Out Bakker e Bellanova, in dubbio Djimsiti. Palladino dovrebbe schierare Kossounou, Hien e Kolasinac in difesa, con De Ketelaere e Zalewski a sostegno di Scamacca. Lookman, rientrato dalla Coppa d’Africa, partirà dalla panchina.

L’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde arriva invece con l’acqua alla gola: i baschi sono 28esimi con appena 5 punti e devono vincere per tenersi vive le ormai poche speranze di qualificazione ai playoff. Diverse le assenze: oltre a Laporte sono out anche i fratelli Williams, Nico e Inaki. In porta Unai Simon, in attacco Guruzeta supportato da Robert Navarro, Sancet e Unai Gomez.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Dani Vivian, Paredes, Adama Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Robert Navarro, Sancet, Unai Gomez; Guruzeta. All. Valverde.

Arbitro

Danny Makkelie (Olanda). Assistenti: Hessel Steegstra (Olanda), Jan de Vries (Olanda). IV uomo: Allard Lindhout (Olanda). VAR: Michael Salisbury (Inghilterra). Assistente VAR: Andrew Dallas (Scozia).

Dove vederla in TV e streaming

Atalanta-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

Juventus-Benfica, Allianz Stadium – ore 20.45

La Juventus di Luciano Spalletti affronta il Benfica di José Mourinho all’Allianz Stadium in una sfida fondamentale per ipotecare la qualificazione ai playoff. I bianconeri, reduci dalla sconfitta a Cagliari, devono vincere per tenere a distanza i portoghesi. Spalletti si affida al 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, la linea difensiva composta da Kelly, Kalulu, Bremer e Cambiaso. A centrocampo Locatelli e McKennie, sulla trequarti Conceicao, Thuram e Yildiz a supporto di Jonathan David. Out Vlahovic, Rugani, Milik e Rouhi.

Il Benfica di José Mourinho, di ritorno allo Stadium dopo anni di accesa rivalità, presenta diverse assenze importanti tra cui Bah, Soares, Lukebakio, Veloso e Rios. Trubin in porta, difesa a quattro con Dahl, Araujo, Dedic e Otamendi. In mezzo al campo Aursnes e Barreiro, trequarti con Prestianni, Sudakov e Schjelderup alle spalle di Pavlidis. I portoghesi hanno trovato i primi punti nelle ultime due giornate con i successi contro Ajax e Napoli.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kelly, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Thuram, Yildiz; David. All. Spalletti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Araujo, Dedic, Otamendi; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.

Arbitro

Serdar Gözübüyük (Olanda). Assistenti: Patrick Inia (Olanda), Rogier Honig (Olanda). IV uomo: Jeroen Manschot (Olanda). VAR: Bram Van Driessche (Belgio). Assistente VAR: Dennis Higler (Olanda).

Dove vederla in TV e streaming

Juventus-Benfica sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati Prime Video.

I risultati di ieri

Kairat Almaty-Club Brugge 1-4

(Stanković 32′, Vanaken 38′, Vermant 74′, Mechele 84′ Sadybekov 90’+2′)

Bodø/Glimt-Manchester City 3-1

(Høgh 22′, 24′, Hauge 58′ Cherki 60′)

Copenhagen-Napoli 1-1

(Larsson 72′ rig. McTominay 39′)

Inter-Arsenal 1-3

(Sučić 18′ st Gabriel Jesus 10′, 31′, Gyökeres 84′)

Olympiacos-Bayer Leverkusen 2-0

(Costinha 2′, Taremi 45’+1′)

Real Madrid-Monaco 6-1

(Mbappé 5′, 26′, Mastantuono 51′, aut. Kehrer, Vinícius Júnior, Bellingham Teze 72′)

Sporting CP-Paris Saint-Germain 2-1

(Suárez 74′, 90’+1′ Kvaratskhelia)

Tottenham-Borussia Dortmund 2-0

(Romero 14′, Solanke 37′)

Villarreal-Ajax 1-2

(Oluwaseyi Gloukh, Edvardsen 89′)

Il programma di oggi, mercoledì 21 gennaio

Galatasaray-Atletico Madrid, ore 18.45

Qarabag-Francoforte, ore 18.45

Atalanta-Athletic Bilbao, ore 21.00

Bayern Monaco-Royale Union SG, ore 21.00

Chelsea-Pafos, ore 21.00

Juventus-Benfica, ore 21.00

Marsiglia-Liverpool, ore 21.00

Newcastle-PSV, ore 21.00

Slavia Praga-Barcellona, ore 21.00

La classifica aggiornata

Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi, le ultime dodici saranno eliminate: le squadre dalla nona alla 24esima posizione si affronteranno in un turno preliminare di spareggio.

1. Arsenal 21 punti (+19)

2. Real Madrid 15 punti (+11)

3. Bayern Monaco 15 punti (+11)

4. Tottenham 14 punti (+8)

5. Paris Saint-Germain 13 punti (+9)

6. Sporting Lisbona 13 punti (+6)

7. Manchester City 13 punti (+3)

8. Atalanta 13 punti (+2)

___________________

9. Inter 12 punti (+6)

10. Atletico Madrid 12 punti (+3)

11. Liverpool 12 punti (+3)

12. Borussia Dortmund 11 punti (+4)

13. Newcastle 10 punti (+7)

14. Chelsea 10 punti (+5)

15. Barcellona 10 punti (+3)

16. Marsiglia 9 punti (+3)

17. Juventus 9 punti (+2)

18. Galatasaray 9 punti (0)

19. Leverkusen 9 punti (+1)

20. Monaco 9 punti (-4)

21. PSV Eindhoven 8 punti (+4)

22. Olympiakos 8 punti (-5)

23. Napoli 8 punti (-4)

24. Copenaghen 8 punti (-5)

___________________

25. Qarabag 7 punti (-3)

26. Bodo/Glimt 6 punti (-1)

27. Benfica 6 punti (-2)

28. Pafos 6 punti (-5)

29. Royale Union SG 6 punti (-8)

30. Ajax 6 punti (-11)

31. Athletic Bilbao 5 punti (-5)

32. Francoforte 4 punti (-8)

33. Slavia Praga 3 punti (-9)

34. Villarreal 1 punto (-11)

35. Club Brugge 1 punto (-11)

36. Kairat Almaty 1 punto (-15)

Il prossimo turno: ottava giornata del 28 gennaio

Mercoledì 28 gennaio 2026 (tutte alle ore 21.00)

Ajax-Olympiakos

Arsenal-Kairat Almaty

Athletic Bilbao-Sporting

Atletico Madrid-Leverkusen

Borussia Dortmund-Inter

Francoforte-Tottenham

Liverpool-Qarabag

Manchester City-Galatasaray

Monaco-Juventus

Napoli-Chelsea

Pafos-Slavia Praga

PSG-Newcastle

PSV-Bayern Monaco

Royale Union SG-Atalanta

Villarreal-Marsiglia

Barcellona-Real Madrid