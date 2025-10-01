Champions League, Napoli–Sporting e Villarreal–Juventus | Probabili formazioni, dove vederle, le ultimissime  

In Champions League Conte cerca i primi punti europei per il Napoli contro lo Sporting, Tudor va al Madrigal senza Bremer e Thuram inseguendo la prima vittoria. Le due sfide italiane in programma alle 21, le ultime notizie dai ritiri e la guida TV

Si completa questa sera il secondo turno di Champions League con un mercoledì non semplicissimo per le italiane.

Dopo le vittorie di ieri dell’Inter (3-0 allo Slavia Praga, nerazzurri a punteggio pieno) e dell’Atalanta (2-1 al Club Brugge in rimonta con due gol decisivi negli ultimi 15’ con Samardzic e Pasalic) questa sera alle 21 al Maradona il Napoli di Antonio Conte ospita lo Sporting Lisbona, mentre la Juventus di Igor Tudor fa visita al Villarreal.

Napoli–Sporting: probabili formazioni, diretta TV e dichiarazioni

Il Napoli è chiamato a reagire dopo il pesante KO d’esordio a Manchester, 2-0 dal City. Azzurri costretti a fare a meno di Di Lorenzo, espulso in Inghilterra e dunque squalificato per un turno.

Conte vorrebbe avere un po’ più di tempo rispetto allo scorso anno, gestito senza coppe: “Sarà un anno complicato – ha detto il tecnico campione d’Italia reduce dalla sconfitta contro il Milan – perché il tempo per preparare una partita importante è davvero poco considerando gli impegni ogni tre giorni”.

Nel Napoli tiene banco il caso De Bruyne, ma Conte minimizza: “Tutto chiarito: patti chiari e amicizia lunga” dice il tecnico che recupera Spinazzola e Olivera con qualche ballottaggio necessario in difesa. Lo Sporting dal canto suo è chiamato a rinunciare all’infortunato Diomande ma per il resto la squadra di Rui Borges è al completo.

Sporting reduce dalla vittoria esterna (0-1) sul campo dell’Estoril. Quattro vittorie consecutive per i biancoverdi dopo la sconfitta in campionato contro il Porto dal quale hanno perso anche nel match di Supercoppa. Lo Sporting in Portogallo è secondo proprio alle spalle dei Dragoes, con tre punti da recuperare. Sporting arrivato tardissimo a Napoli a causa di un problema tecnico al proprio aereo.

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savić; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte.

Sporting (4-2-3-1): Adán; Fresneda, Diomande, Inácio, Nuno Santos; Hjulmand, Morita; Trincão, Pedro Gonçalves, Edwards; Gyökeres. All. Rui Borges.

Diretta Sky Sport Uno / Sky Sport 4K alle 21.00; streaming su NOW e Sky Go per abbonati. Arbitra l’olandese Danny Makkelie.

Villarreal–Juventus: probabili formazioni, diretta TV e dichiarazioni

La Juventus riparte dallo spettacolare 4-4 in rimonta contro con il Borussia Dortmund, ma sul campo del Vilarreal Tudor deve rinunciare a Bremer e Marcus Thuram (infortunati e non convocati). Il tecnico ha promesso una grande Juve: “Mi aspetto una squadra determinata e motivatissima. Conto su una Juve aggressiva e lucida. Servirà qualità nelle uscite e attenzione sulle seconde palle.”

Poi il tecnico ha spento i dubbi su Yıldız: “Altro che stanchezza: gioca”. Villarreal reduce da tre vittorie consecutive nella Liga, l’ultima delle quali in casa con l’Athletic Bilbao (1-0 gol decisivo di Moleiro). La squadra è terza in campionato a tre lunghezze dal Barcellona e due dal Real Madrid, prossimo avversario del sottomarino giallo. Juventus che punta a un turn-over ragionato anche in considerazione dell’attesissima sfida contro il Milan in programma domenica sera alle 20.45.

Probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Renato Veiga, Foyth, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Álex Pérez, Mikautadze. All. Marcelino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yıldız; Jonathan David. All. Tudor.

Diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video alle 21.00 (app Prime Video su smart TV e dispositivi compatibili). Arbitra il rumeno Istvan Kovacs.