Napoli e Juventus tornano questa sera in Champions League per una giornata che può indirizzare la classifica delle italiane verso la qualificazione alla seconda fase. Ieri intanto notte agrodolce per Inter e Atalanta.

Champions League, Napoli e Juventus in campo: serata decisiva per le italiane in Europa | Dove vederle in TV e in Streaming

La Champions League continua oggi con una nuova notte europea che vede protagoniste Napoli e Juventus, entrambe attese da partite decisive per la corsa alla qualificazione. Il calendario propone un’altra serata densa di incroci e pressione competitiva. Dopo una prima fase altalenante, le italiane tornano in campo con obiettivi differenti ma con la stessa urgenza: fare risultato.

Se il Napoli arriva al Da Luz per affrontare il Benfica con una classifica ancora complicata e un margine ridotto, la Juventus ritrova l’Europa a Torino contro il Pafos in una sfida che, almeno sulla carta, sembra più gestibile ma che non ammette distrazioni. Il percorso di entrambe è stato fin qui altalenante e l’incertezza è la vera costante di questa stagione europea: per questo, la serata diventa inevitabilmente uno spartiacque.

Champions League, Inter e Atalanta tra rimpianti e conferme

La serata di ieri ha raccontato due storie completamente diverse per le italiane impegnate: l’Atalanta ha battuto il Chelsea e ha compiuto un passo enorme ed è provvisoriamente terza nella classifica generale, in linea per una qualificazione diretta, mentre l’Inter è caduta a San Siro contro il Liverpool, lasciando sul tavolo una chance pesante.

A Bergamo, la squadra di Palladino ha ribaltato il vantaggio iniziale del Chelsea con personalità, ritmo e concretezza, trascinata da De Ketelaere e Scamacca in una gara che ha confermato la crescita della Dea in Europa, un ottimo riscatto dopo la b rutta sconfitta in campionato di Verona. Il risultato, oltre al peso numerico, consolida una consapevolezza: l’Atalanta può competere a pieno titolo con le big.

Molto più amara la notte dell’Inter, punita nel finale da un rigore contestato e penalizzata dagli episodi e da alcune decisioni arbitrali molto discutibili. La squadra di Chivu ha tenuto testa al Liverpool per larghi tratti, ma gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi hanno complicato gestione e ritmo. Lo 0-1 finale non compromette il cammino, ma riapre scenari che fino a qualche giorno fa sembravano chiusi e che costringeranno i nerazzurri a fare riultato nelle ultime due uscite.

Il programma di oggi

Juventus–Pafos, Allianz Stadium – ore 21.00

La Juventus arriva alla sfida con il Pafos sapendo di non avere praticamente alternative al risultato pieno. I bianconeri sono a quota 6 come i ciprioti e questa sesta giornata della fase League assume i contorni di uno spareggio: vincere significa rimettersi in carreggiata nella corsa agli ottavi, qualsiasi altro esito rischia di complicare in modo serio il percorso europeo. L’ultimo turno ha regalato alla squadra di Spalletti una boccata d’ossigeno con il 3-2 in extremis sul campo del Bodo/Glimt, ma la classifica resta corta e non consente passi falsi allo Stadium.

Il Pafos si presenta a Torino con lo spirito della neopromossa d’Europa che non ha nulla da perdere. Nelle ultime tre giornate ha raccolto cinque punti, battendo il Villarreal e pareggiando in casa con il Monaco dopo una prima parte di torneo molto prudente, fatta di 0-0 contro Olympiakos e Kairat Almaty e di una sola vera caduta, il 5-1 incassato dal Bayern. È una squadra che concede poco, abituata a difendersi bassa e a ripartire, e che proprio per questo può diventare indigesta se la Juventus non riuscirà ad alzare ritmo e qualità nell’ultimo terzo di campo.

Per i bianconeri il tema centrale resta l’equilibrio tra la necessità di spingere e quella di non esporsi alle transizioni. Spalletti ritrova due pedine importanti come Bremer e Rugani, tornati ad allenarsi in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici e di nuovo convocabili, ma destinati con ogni probabilità a partire dalla panchina. Davanti, invece, si va verso la conferma del tandem Yildiz–Jonathan David, con Conceicao pronto a lavorare tra le linee per attaccare una difesa cipriota che in trasferta ha spesso sofferto quando è stata messa sotto pressione. L’obiettivo è chiaro: indirizzare la partita già nel primo tempo e provare, finalmente, a blindare una serata europea senza sofferenze.

Il Pafos è primo in classifica nel campionato cipriota reduce dalla netta vittoria per 4-0 sul Chloraka.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-3) – Di Gregorio; Kelly, Kalulu, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz, Jonathan David.

Pafos (4-2-3-1) – Michael; Bruno Felipe, Goldar, Sunjic, Luckassen; David Luiz, Domingos Quina; Pepe Rodrigues, Dragomir, Orsic; Anderson Silva.

Arbitri

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP). Assistenti arbitrali: Ángel Nevado (ESP), Guadalupe Porras Ayuso (ESP). Quarto uomo: José Luis Munuera (ESP). VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP). AVAR: Cesar Soto Grado (ESP).

Dove vederla

Juventus–Pafos sarà trasmessa in diretta alle 21.00 su Sky Sport e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go.

Benfica–Napoli, Estádio da Luz – ore 21.00

Il Napoli torna in Champions League con l’urgenza di dare continuità alla vittoria conquistata nella scorsa giornata contro il Qarabag e con la consapevolezza che il margine di errore, nella corsa ai playoff, è ormai ridotto al minimo. I sette punti raccolti finora permettono agli azzurri di restare pienamente in corsa, ma la classifica è corta e la trasferta di Lisbona rappresenta uno snodo cruciale: vincere significherebbe mettere un piede nella seconda fase, perdere complicherebbe tutto.

Dall’altra parte c’è un Benfica che arriva al match con una pressione ancora più pesante. La squadra di José Mourinho ha vissuto un avvio europeo complicato, con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate e una sola vittoria – quella contro l’Ajax – che ha evitato un passivo psicologico ancora più profondo. È un Benfica diverso rispetto ai tempi recenti: meno brillante, meno solido, ancora alla ricerca di una identità e con numerosi problemi nella creazione del gioco e nella gestione dei momenti decisivi della partita. Ma resta un avversario esperto, fisico, intenso, e soprattutto galvanizzato dal pubblico del Da Luz.

Il Napoli sa che questa partita ha una doppia chiave: tecnica e mentale. Il controllo del ritmo, la qualità nel palleggio e la capacità di mantenere ordine nelle transizioni saranno elementi essenziali per non dare campo alle ripartenze portoghesi. Conte sembra orientato a ripartire dalle certezze viste nelle ultime apparizioni con un undici solido, un baricentro più alto e un piano gara che punta sulla gestione e sugli episodi. La sensazione è che sarà una partita sporca, nervosa, da interpretare con lucidità.

Probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1) – Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Jurásek; Joao Neves, Florentino; Aursnes, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

Napoli (3-4-2-1) – Meret; Rrahmani, Buongiorno, Natan; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Mario Rui; Kvaratskhelia, Politano; Simeone.

Arbitri

Arbitro: Slavko Vincic (SVN). Assistenti: Tomaz Klancnik (SVN), Andraz Kovacic (SVN). Quarto uomo: David Smajc (SVN). VAR: Christian Dingert (GER). AVAR: Stuart Attwell (ENG).

Dove vederla

Benfica–Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva alle 21.00 su Amazon Prime Video.

Champions League, sesta giornata: i risultati

Kairat Almaty–Olympiacos 0-1

73′ Martins

Bayern Monaco–Sporting CP 3-1

54′ Kimmich (aut.), 65′ Gnabry, 69′ Karl, 77′ Tah

Inter–Liverpool 0-1

88′ Szoboszlai (rig.)

Atalanta–Chelsea 2-1

25′ Joao Pedro, 55′ Scamacca, 83′ De Ketelaere

Barcellona–Eintracht Francoforte 2-1

21’ Knauff, 50’ e 53′ Roende

Monaco–Galatasaray 1-0

68′ Balogun

PSV Eindhoven–Atlético Madrid 2-3

10′ Til, 37′ Álvarez, 52′ Hancko, 56′ Sørloth, 85′ Pepi

Tottenham–Slavia Praga 3-0

26′ Zima (aut.), 50′ Kudus (rig.), 79′ Xavi Simons (rig.)

Union Saint-Gilloise–Marsiglia 2-3

5′ Khailaili, 15′ Paixão, 41′ Greenwood, 58′ Greenwood, 71′ Khailaili

Mercoledì 10 dicembre

Ore 18.45

Villarreal – Copenhagen

Qarabag – Ajax

Ore 21.00

Juventus – Pafos

Real Madrid – Manchester City

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen – Newcastle

Borussia Dortmund – Bodø/Glimt

Club Brugge – Arsenal

Benfica – Napoli

La classifica

Arsenal e Bayern Monaco 15, Atalanta 13, Paris Saint-Germain, Inter, Real Madrid, Atlético Madrid e Liverpool 12, Tottenham 11, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Sporting Lisbona e Barcellona 10, Monaco, Newcastle, Marsiglia e Galatasaray 9, PSV Eindhoven e Bayer Leverkusen 8, Qarabag e Napoli 7, Union SG, Juventus e Pafos 6, Olympiakos 5, Club Brugge, Athletic Bilbao, Eintracht Francoforte e Copenhagen 4, Benfica e Slavia Praga 3, Bodø/Glimt 2, Villarreal e Kairat Almaty 1, Ajax 0.

Prossimo turno, settima giornata

Martedì 20 gennaio

16.30 Kairat Almaty – Club Brugge

18.45 Bodø/Glimt – Manchester City

21.00 FC Copenhagen – Napoli

21.00 Inter – Arsenal

21.00 Olympiakos – Leverkusen

21.00 Real Madrid – Monaco

21.00 Sporting – PSG

21.00 Tottenham – Dortmund

21.00 Villarreal – Ajax

Mercoledì 21 gennaio

18.45 Galatasaray – Atlético Madrid

18.45 Qarabag – Francoforte

21.00 Atalanta – Athletic Bilbao

21.00 Bayern – Union SG

21.00 Chelsea – Pafos

21.00 Juventus – Benfica

21.00 Marsiglia – Liverpool

21.00 Newcastle – PSV

21.00 Slavia Praga – Barcellona