Archiviato il turno di Serie A di sabato e domenica, torna in campo oggi, martedì 24 novembre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

In particolare stasera tocca ai bianconeri di Andrea Pirlo (secondi nel gruppo G, dietro il Barcellona), impegnati contro gli ungheresi del Ferencvaros (ultimi a un punto) e ai biancocelesti allenati da Simone Inzaghi, pronti a sfidare i russi ultimi del girone nel quale la Lazio attualmente è al secondo posto.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, c’è Anna Billò. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Mediaset risponde con Champions League Live, post-partita su Canale 5 condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 24 novembre 2020. Ricordiamo che le partite sono visibili in diretta anche in streaming su SkyGo, Now Tv e Mediaset Play.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Rennes-Chelsea Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Krasnodar-Siviglia Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Marco Frisoli

Diretta Gol Davide Polizzi

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

JUVENTUS-FERENCVAROS Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Federico Zancan

LAZIO-ZENIT Sky Sport Arena (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet); Canale 5

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Matteo Petrucci

Diretta Gol Andrea Marinozzi; telecronaca Pierluigi Pardo, commento Massimo Paganin.

Dinamo Kiev-Barcellona Sky Sport Football (satellite e internet) Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol Lucio Rizzica