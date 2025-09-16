Champions League, Juventus–Borussia Dortmund: guida al match, ultime e probabili formazioni | Dove vederla in TV

La Juventus di Igor Tudor apre la sua campagna di Champions contro uno degli ostacoli più probanti del proprio mini-girone: il Borussia Dortmund. È solo la prima partita della League Phase, domani tocca ad Atalanta e inter e Giovedì al Napoli.

L’esperienza dello scorso anno ha dimostrato che basta poco per uscire dal gruppo che può puntare alla seconda fase e servono grande costanza e continuità per confermarsi tra le prime otto ed evitare un rischiosissimo turno supplementare. Anche per questo la Juventus di Tudor è chiamata a sfruttare al meglio la prima partita casalinga di Champions League contro il temibilissimo Borussia Dortmund.

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund

I primi tre punti in palio a Torino pesano già tantissimo per indirizzare il cammino verso gli ottavi ed evitare la roulette dei playoff che l’anno scorso è costata cara proprio ai bianconeri. Lo Stadium arriva carico dopo il colpo in rimonta nel Derby d’Italia e un avvio di Serie A a punteggio pieno, nove punti in tre partite. Anche i gialloneri, dal canto loro, sono imbattuti e reduci da due vittorie senza subire gol dopo il 3-3 all’esordio in Bundesliga.

Il Borussia in Bundesliga è reduce dalla bella vittoria esterna (0-2) sul campo dell’Heidenheim, ed è secondo e imbattuto a due lunghezze di distanza dal Bayern, unica squadra a punteggio pieno.

Precedenti interessanti, non sempre felici. Una doppia vittoria che scaldano 2-1 e 0-3 negli ottavi del 2015 alla ferita ancora aperta della sconfitta in finale dell’edizione 1997.

Ultime notizie e temi tattici

Tudor sta spingendo per una Juve verticale e aggressiva, solida dietro e letale nelle transizioni. Il nodo resta la creazione di occasioni “pulite” a gioco manovrato: contro il Dortmund servirà alzare la qualità dell’ultimo passaggio oltre a sfruttare piazzati e strappi individuali, sopprattutto con vedi Yildiz.

Tra i nuovi, Loïs Openda offre profondità e attacco alla linea, mentre Jonathan David può alternarsi tra rifinitura e attacco del primo palo: la scelta del centravanti condizionerà il resto del tridente leggero con Yildiz tra le linee. Da monitorare le condizioni di Conceição (ancora lavoro personalizzato per lui nelle ultime ore), mentre Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina.

Il Borussia di Nuri Şahin, impronta pragmatica, blocco medio compatto e aggressivo con ripartenze di esterni velocissimi, ha trovato subito un certo equilibrio. Kobel è una certezza, la coppia Schlotterbeck–Süle dà fisicità, davanti gli strappi di Malen/Adeyemi e l’appoggio di Brandt alle spalle di Füllkrug sono le armi principali. Chiave per la Juve: schermare la prima uscita (Emre Can/Sabitzer) e impedire ricezioni tra le linee a Brandt, evitando campo alle corse esterne.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. Allenatore Tudor.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Adeyemi; Füllkrug. Allenatore Şahin.

Dove e quando vederla in TV/streaming

Si gioca stasera alle ore 21.00 allo Stadium di Torino: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e canale 252, e in streaming su NOW. (Nel pomeriggio, Juventus-Borussia Dortmund U19 di Youth League alle 14:00 su UEFA.tv e anche su Sky/NOW). Arbitra il francese François Leteixier.

Il programma di domani – mercoledì – prevede alle 21 Ajax-Inter e PSG-Atalanta. Napoli in campo giovedì a Manchester contro il City di Guardiola sempre alle ore 21.