Champions League, sfide decisive per Inter e Atalanta: Liverpool e Chelsea in casa, dove vederle in TV e in streaming

La Champions League torna con la sesta giornata della nuova fase “campionato” e in questo ultimo turno del 2025, il peso specifico è enorme delle partite in programma per le squadre italiane di giornata. L’Inter è una delle squadre con il rendimento migliore finora e, nonostante la sconfitta non del tutto meritata di Madrid contro l’Atletico, la squadra di Chivu vede la qualificazione diretta agli ottavi senza passare dai playoff.

L’Atalanta invece si gioca una partita spartiacque contro il Chelsea, una di quelle sfide che possono spostare la narrativa di una intera stagione. In entrambe le sfide, il margine di errore si riduce al minimo: i punti valgono per la classifica, ma soprattutto per un destino europeo di grande ambizione.

Champions League, sesta giornata

Inter–Liverpool, Stadio San Siro – ore 21.00

Il percorso europeo dell’Inter fin qui parla chiaro: quattro vittorie su cinque, 12 punti raccolti e una posizione stabile nella parte alta della classifica del maxi girone. La sconfitta arrivata contro l’Atletico Madrid all’ultimo minuto non ha incrinato certezze né dinamiche interne: la squadra di Chivu arriva al match con fiducia e solidità, forte anche del momento brillante in campionato.

Dall’altra parte, il Liverpool arriva con un contesto opposto. Le tensioni interne dovute al caso Salah – rimasto fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica dopo lo scontro verbale con Arne Slot – i problemi offensivi, e un rendimento al di sotto delle aspettative hanno scosso l’ambiente. Le assenze di Gakpo e Chiesa indeboliscono ulteriormente i Reds, che però restano squadra di livello, esperienza e fisicità con talenti straordinari in grado di imporsi ovunque.

Per l’Inter questa è più di una partita: è l’occasione per avvicinarsi alla sicurezza degli ottavi con due giornate d’anticipo, prima della doppia sfida con Arsenal e Borussia Dortmund. Conta vincere, ma conta anche non concedere ritmo e transizioni: la sensazione è che sarà una gara di gestione emotiva oltre che tecnica.

Liverpool, campione d’Inghilterra, alle prese con una stagione iniziata male e proseguita peggio: i Reds sono solo decimi in Premiership, reduci dal pareggio esterno (3-3) sul campo del Leeds United.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Liverpool (4-2-3-1) – Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha; Ekitike.

Arbitri

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Assistenti: Robert Kempter (GER) e Christian Dietz (GER)

Quarto uomo: Martin Petersen (GER)

VAR: Sören Storks (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)

Dove vederla

Diretta alle 21.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Atalanta–Chelsea, New Balance Arena – ore 21.00

Dieci punti ciascuna, stesse ambizioni, ma momenti opposti: è questo il punto di partenza dello scontro diretto tra Atalanta e Chelsea. La Dea si presenta dopo una sconfitta certamente pesante in campionato a Verona, risultato che non cancella però il rendimento europeo: tre vittorie, un pareggio e un solo passo falso alla prima giornata. Il tutto in un cammino che con Palladino è stato fino alla sconfitta del Bentegodi più che positivo, con tre vittorie consecutive, tra campionato, coppa e Champions.

Il Chelsea di Maresca, dopo la vittoria del Mondiale per Club e un avvio piuttosto lento, ha trovato equilibrio soprattutto in Europa, dove ha fermato PSG e Barcellona. Per i Blues, questa trasferta vale come esame di continuità sulla strada verso la seconda fase.

Dal punto di vista tattico, sarà una partita ad alta intensità: le marcature individuali dell’Atalanta contro la struttura posizionale del Chelsea sono lo snodo tecnico più atteso. La UEFA nella preview ufficiale ha definito questo match “uno scontro tra filosofie”.

L’impressione è che saranno i dettagli a decidere: duelli offensivi, gestione emotiva e — soprattutto — gli episodi sulle palle inattive. Il Chelsea è quinto in Premier League ma non vince dal 22 novembre e da allora ha raccolto una sconfitta e due pareggi, l’ultimo dei quali sabato (0-0) sul campo del Bournemouth.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Chelsea (4-2-3-1) – Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Enzo Fernández, Garnacho; Pedro Neto.

Arbitri

Arbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Assistenti: José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)

Quarto uomo: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

VAR: Cesar Soto Grado (ESP)

AVAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

Dove vederla

Diretta alle 21.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Champions League, sesta giornata

Martedì 9 dicembre

Ore 16.30

Kairat Almaty – Olympiacos

Ore 18.45

Bayern Monaco – Sporting CP

Ore 21.00

Inter – Liverpool

Atalanta – Chelsea

Barcellona – Eintracht Francoforte

Monaco – Galatasaray

PSV Eindhoven – Atlético Madrid

Union Saint-Gilloise – Marsiglia

Tottenham – Slavia Praga

Mercoledì 10 dicembre

Ore 18.45

Villarreal – Copenhagen

Qarabag – Ajax

Ore 21.00

Juventus – Pafos

Real Madrid – Manchester City

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen – Newcastle

Borussia Dortmund – Bodø/Glimt

Club Brugge – Arsenal

Benfica – Napoli

Classifica

Arsenal 15, PSG, Bayern, Inter e Real Madrid 12, Borussia Dortmund, Chelsea, Sporting, Manchester City e Atalanta 10, Newcastle, Atlético Madrid, Liverpool e Galatasaray 9, PSV, Tottenham e Leverkusen 8, Barcellona 7, Qarabag e Napoli 7, Marsiglia, Juventus, Monaco, Pafos e Union SG 6, Club Brugge, Athletic Bilbao, Francoforte e Copenhagen 4, Benfica e Slavia Praga 3, Bodø/Glimt e Olympiakos 2, Villarreal e Kairat Almaty 1, Ajax 0.

Prossimo turno

Martedì 20 gennaio

16.30 Kairat Almaty – Club Brugge

18.45 Bodø/Glimt – Manchester City

21.00 FC Copenhagen – Napoli

21.00 Inter – Arsenal

21.00 Olympiakos – Leverkusen

21.00 Real Madrid – Monaco

21.00 Sporting – PSG

21.00 Tottenham – Dortmund

21.00 Villarreal – Ajax

Mercoledì 21 gennaio

18.45 Galatasaray – Atlético Madrid

18.45 Qarabag – Francoforte

21.00 Atalanta – Athletic Bilbao

21.00 Bayern – Union SG

21.00 Chelsea – Pafos

21.00 Juventus – Benfica

21.00 Marsiglia – Liverpool

21.00 Newcastle – PSV

21.00 Slavia Praga – Barcellona