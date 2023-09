Lazio-Atletico Madrid è l’unica partita ‘italiana’ del primo turno di Champions League che sarà visibile in diretta in chiaro in tv, oggi martedì 19 settembre 2023. Nel dettaglio, il match che opporrà la squadra di Maurizio Sarri a quella allenata dall’ex biancoceleste Diego Pablo Simeone, sarà trasmessa live dallo stadio Olimpico di Roma su Canale 5, con calcio di inizio alle ore 21. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari (qui l’intervista di TvBlog) con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati a bordocampo Francesca Benvenuti e Alessio Conti.

Mercoledì su Prime Video, invece, sarà proposta in esclusiva Real Sociedad-Inter, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che tornano a giocare la competizione in cui lo scorso anno sono stati grandissimi protagonisti, fino alla finale persa contro il Manchester City a Istanbul. La telecronaca della gara sarà realizzata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini con Alessia Tarquinio e Fernando Siani a bordocampo.

Milan-Newcastle e Braga-Napoli saranno visibili, solo agli abbonati, su Sky e su Mediaset Infinity. Di seguito tutti i dettagli.

Champions League: le altre partite su Mediaset Infinity

Ecco la programmazione di Mediaset per le le altre partite del primo turno della fase a gironi di Champions League.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

· Milan-Newcastle, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

· Young Boys-Lipsia, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· PSG-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Feyenoord-Celtic, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Barcellona-Anversa, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Mino Taveri

· Manchester City-Stella Rossa, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

· Shakhtar Donetsk-Porto, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

· Braga-Napoli, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

· Real Madrid-Union Berlino, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

· Galatasaray-Copenaghen, in diretta alle ore 18.45 su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

· Bayern Monaco-Manchester United, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

· Siviglia-Lens, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Lettieri

· Arsenal-PSV Eindhoven, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

· Benfica-Salisburgo, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Pietro Scognamiglio

· Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Champions League: le altre partite su Sky

Ecco la programmazione di Sky per le le altre partite del primo turno della fase a gironi di Champions League.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251

MILAN-NEWCASTLE

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Manuele Baiocchini, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano, Diretta Gol Federico Zancan

YOUNG BOYS-LIPSIA

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251

LAZIO-ATLETICO MADRID

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Matteo Petrucci, Giovanni Guardalà, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

PSG-BORUSSIA DORTMUND

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, Diretta Gol Daniele Barone

MANCHESTER CITY-STELLA ROSSA

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

BARCELLONA-ANVERSA

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Antonio Nucera

FEYENOORD-CELTIC

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Dario Massara

SHAKHTAR D.-PORTO

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federica Botti

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251

REAL MADRID-UNION BERLINO

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Giorgia Cenni, Diretta Gol Daniele Barone

GALATASARAY-COPENAGHEN

Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Elia Faggion

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251

BRAGA-NAPOLI

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimo Ugolini, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

BAYERN MONACO-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Andrea Marinozzi

ARSENAL-PSV

Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Riccardo Gentile

BENFICA-SALISBURGO

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Alessandro Sugoni

SIVIGLIA-LENS

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Elia Faggion