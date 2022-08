Ultimo atto della fase preliminare di UEFA Champions League prima dell’inizio della tanto attesa fase a gironi alla quale prenderanno parte le quattro italiane, Milan, Inter, Napoli e Juventus.

I play-off di ritorno di Champions League andranno in onda, come sette giorni fa, su Sky, Mediaset (una partita in chiaro su Italia 1 e le altre, su Mediaset Infinity) e Prime Video (con una partita in esclusiva, il mercoledì).

Per quanto riguarda Italia 1, la partita in esclusiva in chiaro sarà Benfica-Dinamo Kiev che andrà in onda questa sera, martedì 23 agosto, a partire dalle ore 21. Tutte le altre partite saranno disponibili su Mediaset Infinity dove sarà possibile seguire tutti i match in contemporanea con Diretta Champions (solo per quanto riguarda i 3 match del martedì). Domani, su Mediaset Infinity, andranno in onda altre due partite (in fondo, i dettagli).

Su Sky, invece, i play-off di ritorno di Champions andranno in onda sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport Football, Sky Sport 251, 252, 253 e 254, in streaming su NOW e su Sky GO. Sia oggi che domani, inoltre, sarà disponibile Diretta Gol.

Di seguito, tutti i dettagli delle partite in onda su Mediaset e Sky.

La sesta partita in programma, PSV-Rangers, sarà disponibile solo su Prime Video il 24 agosto 2022, alle ore 21.

I risultati del turno di andata sono stati i seguenti: Rangers-PSV Eindhoven 2-2, Copenaghen-Trabzonspor 2-1, Bodo Glimt-Dinamo Zagabria 1-0, Maccabi Haifa-Stella Rossa 3-2, Qarabag-Viktoria Plzen 0-0, Dinamo Kiev-Benfica 0-2.

Come vedere i play-off di Champions League su Italia 1 e Mediaset Infinity

Martedì 23 agosto

Benfica-Dinamo Kiev, in diretta alle ore 21 su Italia 1.

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Pre e post-partita condotto da Benedetta Radaelli, con Sandro Sabatini e Claudio Raimondi

Stella Rossa-Maccabi Haifa, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity.

Telecronaca: Federico Mastria.

Viktoria Plzen-Qarabag, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity.

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo.

Mercoledì 24 agosto

Trabzonspor-Copenaghen, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity.

Telecronaca: Massimo Callegari.

Dinamo Zagabria-Bodo Glimt, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity.

Telecronaca: Alessandro Lettieri.

Come vedere i play-off di Champions League su Sky

Martedì 23 agosto

ore 21

Benfica-Dynamo Kiev

Sky Sport Football, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

(telecronaca Riccardo Gentile)

Stella Rossa-Maccabi Haifa

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

(telecronaca Daniele Barone)

Viktoria Plzen-Qarabag

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

(telecronaca Antonio Nucera)

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Benfica-Dynamo Kiev (telecronaca Dario Massara)

Stella Rossa Belgrado-Maccabi Haifa (telecronaca Filippo Benincampi)

Viktoria Plzen-Qarabag (telecronaca Luca Mastrorilli)

Mercoledì 24 agosto

ore 21

Dinamo Zagabria-Bodo Glimt

Sky Sport Football, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

(telecronaca Paolo Ciarravano)

Trabzonspor-Copenaghen

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

(telecronaca Dario Massara)

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dinamo Zagabria-Bodo Glimt (telecronaca Antonio Nucera)

Trabzonspor-Copenaghen (telecronaca Riccardo Gentile)