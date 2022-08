La fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23 si sta avvicinando ma prima di vedere all’opera le quattro italiane presenti in quest’edizione (Milan, Inter, Napoli e Juventus), manca ancora l’ultimo atto della fase preliminare ossia i play-off, o spareggi, ai quali prenderanno parte 12 squadre.

I play-off di andata della Champions League andranno in onda su Sky, Mediaset (una partita in chiaro su Italia 1 e le altre, su Mediaset Infinity) e Prime Video.

Per quanto riguarda Mediaset, più precisamente Italia 1, la partita in esclusiva in chiaro sarà Rangers-PSV Eindhoven che andrà in onda questa sera, martedì 16 agosto, alle ore 21. Tutte le altre partite saranno trasmesse, come già anticipato, su Mediaset Infinity, dove sarà disponibile anche una Diretta Champions (per quanto riguarda i 3 match di oggi).

Per quanto concerne Sky, invece, i play-off di Champions League andranno in onda sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e anche in streaming su NOW. Anche in questo caso, per le 3 gare di oggi, sarà disponibile Diretta Gol.

La sesta partita in programma, Dinamo Kiev-Benfica, sarà disponibile solo su Prime Video il 17 agosto, alle ore 21.

Di seguito, tutti i dettagli.

Come vedere i play-off di Champions League su Italia 1 e su Mediaset Infinity

Martedì 16 agosto

Rangers-PSV Eindhoven, in diretta alle ore 21 su Italia 1.

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Pre e post-partita condotto da Benedetta Radaelli, con Riccardo Trevisani e Daniele Miceli

Copenaghen-Trabzonspor, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Roberto Ciarapica

Bodo Glimt-Dinamo Zagabria, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Fabrizio Ferrero

Mercoledì 17 agosto

Maccabi Haifa-Stella Rossa, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani

Qarabag-Viktoria Plzen, in diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Gandini

Come vedere i play-off di Champions League su Sky

Martedì 16 agosto

ore 21

Bodo Glimt-Dinamo Zagabria

Sky Sport Football, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

(telecronaca Dario Massara)

Rangers-PSV Eindhoven

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

(telecronaca Filippo Benincampi)

Copenaghen-Trabzonspor

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

(telecronaca Christian Giordano)

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Bodo Glimt-Dinamo Zagabria (telecronaca Daniele Barone)

Rangers Glasgow-PSV Eindhoven (telecronaca Federico Zancan)

Copenaghen-Trabzonspor (telecronaca Paolo Ciarravano)

Mercoledì 17 agosto

ore 18.45

Qarabag-Viktoria Plzen

Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

(telecronaca Alessandro Sugoni)

ore 21

Maccabi Haifa-Stella Rossa

Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Riccardo Gentile)