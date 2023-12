Sorteggi ottavi di finale di Champions League e degli spareggi di Europa League: come seguirli in diretta tv il 18 dicembre 2023

Domani, lunedì 18 dicembre, a partire dalle ore 12 alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League (si giocano il 13/14/20/21 febbraio 2024) e per gli spareggi di Europa (15-22 febbraio) e Conference League (15-22 febbraio). Le squadre italiane coinvolte in queste competizioni europee sono Inter, Napoli e Lazio (Champions), Atalanta, Milan e Roma (Europa) e Fiorentina (Conference, ma è già qualificata al prossimo turno).

L’evento sarà coperto in diretta tv da Mediaset, Sky e Prime Video. Di seguito tutti i dettagli della programmazione (non sono previste nel nostro Paese dirette tv per il sorteggio della Conference, proprio perché non ci sono club italiani coinvolti).

I sorteggi su Mediaset

Il live del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023-24, che si terrà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, sarà la proposta in esclusiva in chiaro del Canale 20 per lunedì 18 dicembre, alle ore 12.00. La diretta dell’evento sarà anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.

Lo studio sarà condotto da Benedetta Radaelli, con i commenti di Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviata nella città svizzera, Francesca Benvenuti.

I sorteggi su Sky

Sky Sport 24 (e in streaming su NOW) trasmetterà a partire dalle 11.45 i sorteggi. Si inizia con la Champions alle 12 con Mario Giunta, Gianfranco Teotino e Paolo Condò, per poi proseguire con l’Europa League alle 13 con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi e Riccardo Gentile.

I sorteggi su Prime Video

Prime Video proporrà, con le voci di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, la diretta streaming degli ottavi di finale di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE: il meccanismo

Sedici squadre coinvolte (otto prime e otto seconde classificate nei gironi). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Nessuna squadra può affrontare una squadra della stessa federazione nazionale. Inoltre, i club non possono giocare contro quelli già affrontati nella fase a gironi.

LE 8 TESTE DI SERIE

Bayern Monaco (GER)

Arsenal (ING)

Real Madrid (SPA)

Real Sociedad (SPA)

Atletico Madrid (SPA)

Borussia Dortmund (GER)

Manchester City (ING)

Barcellona (SPA)

LE 8 NON TESTE DI SERIE

Copenaghen (DAN)

Psv (OLA)

NAPOLI (ITA)

INTER (ITA)

LAZIO (ITA)

Psg (FRA)

Lipsia (GER)

Porto (POR)

EUROPA LEAGUE: il meccanismo

Sedici squadre coinvolte (otto seconde classificate nei gironi di Europa League e le otto terze classificate nei gironi di Champions).

Le teste di serie vengono sorteggiate contro le retrocesse dalla Champions. Anche qui, non sono ammesse sfide tra club dello stesso Paese.

LE 8 TESTE DI SERIE

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Sparta Praga (CZ)

Sporting (Por)

Tolosa (Fra)

Rennes (Fra)

ROMA (ITA)

Qarabag (AZE)

LE NON TESTE DI SERIE

Galatasaray (TUR)

Lens (FRA)

Braga (POR)

Benfica (POR)

Feyenoord (OLA)

MILAN (ITA)

Young Boys (SVI)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Le vincenti degli spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League (tra cui l’Atalanta) agli ottavi di finale, con nuovo sorteggio il 23 febbraio.

CONFERENCE LEAGUE: il meccanismo

Sedici squadre presenti nell’urna di Nyon: le otto seconde classificate nella fase a gironi di Conference League (le teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Europa League (le non teste di serie). Nessuna italiana coinvolta, in quanto la Fiorentina si è qualificata direttamente agli ottavi (che avranno un nuovo e successivo sorteggio a febbraio).

Il meccanismo del sorteggio è sempre lo stesso: le teste di serie saranno combinate con le non teste di serie. Inoltre nessuna squadra può affrontare una squadra della stessa federazione nazionale.

LE TESTE DI SERIE

Slovan Bratislava (SLO)

Gent (BEL)

Dinamo Zagabria (CRO)

Bodø/Glimt (NOR)

Legia (POL)

Ferencvaros (UNG)

Eintracht Francoforte (GER)

Ludogorets (BUL)

LE NON TESTE DI SERIE

Olympiacos (GRE)

Ajax (OLA)

Betis Siviglia (SPA)

Sturm Graz (AUS)

Union SG (BEL)

Maccabi Haifa (ISR)

Servette (SVI)

Molde (NOR)