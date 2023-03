Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina. Sono le sei squadre italiane che hanno superato gli ottavi e raggiunto i quarti di finale delle coppe europee (unica eliminata la Lazio di Maurizio Sarri). Nel dettaglio, Napoli, Milan e Inter sono nella competizione più prestigiosa, la Champions League, Juventus e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference, giunta alla seconda edizione (l’anno scorso a trionfare furono i giallorossi di Mourinho). Oggi sono in programma i sorteggi dei quarti e delle semifinali di Champions, Europa e Conference League. Tra poche ore, dunque, i tifosi dei sei club italiani coinvolti conosceranno i rispettivi avversari. E non sono da escludere incroci tutti tricolore, visto che proprio da questa fase dei tornei non ci sono più vincoli nel sorteggio, né teste di serie.

Champions League, sorteggi 17 marzo 2023

I sorteggi dei quarti e delle semifinali di Champions League 2022-23, che si terrà oggi alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, sarà in diretta dalle ore 11.50 circa sul canale 20 di Mediaset (in chiaro), e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. In studio Benedetta Radaelli con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviato in Svizzera, per le interviste ai protagonisti, Daniele Miceli. Il sorteggio sarà proposto anche su Sky Sport 24 – in studio Mario Giunta con Paolo Condò e Alessandro Costacurta, inviato a Nyon Francesco Cosatti – e su Prime Video di Amazon.

Ecco la lista completa delle squadre in corsa: Napoli, Inter, Milan, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Benfica. I quarti si giocheranno l’11/12 aprile e il 18/19 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 9/10 maggio e il 16/17 maggio.

Europa League, sorteggi 17 marzo 2023

I sorteggi dei quarti e delle semifinali di Europa League inizierà alle ore 13.00. A trasmetterlo live sarà Sky Sport 24 – studio condotto da Leo Di Bello con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, con Francesco Cosatti inviato – e Dazn – con Luca Farina e Ricky Buscaglia.

Ecco la lista completa delle squadre in corsa: Juventus, Roma, Sporting Lisbona, Manchester United, Feyenoord, Siviglia, Bayer Leverkusen, Union SG.

Conference League, sorteggi 17 marzo 2023

I sorteggi dei quarti e delle semifinali di Conference League inizierà alle ore 14.00. A trasmetterlo live sarà Sky Sport 24 – studio condotto da Leo Di Bello con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, con Francesco Cosatti inviato – e Dazn – con Luca Farina e Ricky Buscaglia.

Ecco la lista completa delle squadre in corsa: Fiorentina, AZ Alkmaar, Gent, Lech Poznan, Basilea, West Ham, Nizza, Anderlecht.