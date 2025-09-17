Cerno, Mammucari e Miccio: come cambia Domenica In e che ruolo avranno

Domenica In ha fatto parlare di sè per tutta l’estate e ora che manca davvero poco al via di questa sua nuova e cinquantesima edizione, arriva una nuova scossa a movimentare l’attesa. La Rai, attraverso la guida streaming ufficiale, ha svelato in anticipo i nomi dei co-conduttori che affiancheranno Mara Venier nel salotto domenicale di Rai Uno. Una svista durata poche ore, ma sufficiente ad alimentare il dibattito e a trasformarsi in un piccolo caso televisivo.

“Questa edizione è caratterizzata da una importante ricorrenza: i 50 anni di storia di questo programma, tra i più longevi della Rai. Per Mara Venier sarà la diciassettesima volta alla conduzione del programma, la sua ottava edizione consecutiva. Quest’anno la trasmissione è arricchita dalla presenza in studio di alcuni compagni di viaggio che affiancheranno la conduttrice in vari momenti. – Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno Teo mammucari Enzo Miccio produttore esecutivo Marco battaglia capo progetto Simonetta fazzari regia di Flavia Unfer.”

Per la prima volta, la “zia d’Italia” non sarà sola a guidare il programma, in quest’ edizione speciale. La decisione di affiancarle tre volti così diversi tra loro rappresenta un cambio di passo netto, sicuramente con l’obiettivo di rinnovare la formula e intercettare pubblici differenti. Tra informazione, intrattenimento e costume, il nuovo Domenica In si prepara a diventare uno show corale.

Tutte le novità di Domenica in

Ma chi condividerà la scena con la conduttrice? Saranno il giornalista e senatore Tommaso Cerno, il mattatore Teo Mammucari e lo stylist Enzo Miccio. Tre figure che appartengono a mondi distanti, ma proprio per questo in grado di arricchire la trasmissione con linguaggi diversi ma complementari.

Domenica in torna il 21 settembre con sorprendenti novità. Oltre alla storica padrona di casa Mara Venier, il pubblico potrà contare sulle battute pungenti di Teo Mammuccari. E’ a lui che viene affidato il motore del puro intrattenimento ed è stata proprio Mara Venier a volerlo al suo fianco: “Io e Teo abbiamo litigato come matti, ma quei battibecchi a Tu sì que vales divertivano” raccontava qualche anno fa la conduttrice.

L’inserimento di Tommaso Cerno, giornalista politico, già direttore di quotidiani e volto televisivo, è una mossa che fa intendere un rafforzamento dell’anima di approfondimento, mentre lo stylist più famoso della tv italiana, Enzo Miccio, secondo i rumor non si limiterà a parlare di moda e stile, ma guiderà una rubrica dedicata ai rapporti personali e alle emozioni. Per Mara Venier si tratta di una sfida nella sfida. Dopo anni di conduzione solitaria, dovrà ora orchestrare un gruppo eterogeneo, mantenendo saldo il timone di un programma che resta fortemente identificato con la sua figura.