Oggi in seconda serata su La7 con Luca Sappino e Alessio Orsingher, e con il contributo di Walter Veltroni, puntata speciale di C’era una volta il Novecento: sarà in onda in prima tv un documentario in memoria del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas il 22 novembre del 1963.

La puntata di C’era una volta il Novecento raccoglie inedito materiale d’archivio da tutto il mondo per ripercorrere le ultime 24 ore del mandato del presidente e il successivo arresto e omicidio dell’unico sospettato Lee Harvey Oswald. L’obiettivo è di portare le voci in primo piano. Il documentario seguirà Kennedy dal suo arrivo il 21 novembre 1963, fino a quando il suo corpo vide il trasporto dall’Air Force One a Washington DC solo 2 ore dopo quel fatidico sparo, in un resoconto ora per ora degli eventi.

Il Getty e il 6th Floor Museum custodiscono filmati, foto e incredibili registrazioni che solo di recente hanno conosciuto una propria digitalizzazione. Queste voci saranno contrapposte a un mix di filmati in bianco e nero, a colori e musica dell’epoca nel documentario in onda stasera in seconda serata su La7.

C’era una volta il Novecento (qui l’intervista dei due conduttori per TvBlog) è un programma che solitamente va in onda dal lunedì al venerdì su La7 nella fascia pomeridiana subito dopo Tagadà, contenitore di infotainment con la conduzione di Tiziana Panella e dello stesso Alessio Orsingher.

Anche quest’anno La7 vanta un palinsesto molto votato all’informazione. Tra i nuovi arrivi, Massimo Gramellini con In altre parole (identico a Le parole, andato per anni in onda su Rai 3) e Corrado Augias, che condurrà La torre di Babele. L’ottantottenne giornalista resterà comunque anche in Rai, dato che per la terza rete presenterà la nuova stagione de La gioia della musica.Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda l’ipotizzato sbarco di Fedez con Chi vuol essere milionario?.