Cento Minuti, che sarebbe dovuto partire ad inizio 2024, slitterà a marzo-aprile. Le puntate in programma dovrebbero essere 6-7, con la macchina che si è già messa in moto

Corrado Augias fa slittare Cento Minuti. Il programma di Corrado Formigli, che andrà ad aggiungersi a Piazzapulita, prenderà il via non prima di marzo-aprile 2024. Un cambio di rotta rispetto a quanto annunciato in estate, quando si parlò di partenza già a gennaio. Ma in quella serata, all’inizio del nuovo anno, dovrebbe essere ancora in onda La Torre di Babele, la nuova trasmissione del giornalista 87enne.

Cento Minuti sarà un prodotto autonomo, scollegato da Piazzapulita. Insomma, non una sorta di ‘raddoppio’ settimanale come accaduto a Dritto e rovescio su Rete4, bensì un approfondimento ‘scollegato’ dal talk tradizionale di Formigli.

Le puntate previste dovrebbero essere 6-7, con la macchina che si è messa in moto. Gli inviati, infatti, sono sul campo e contemporaneamente si stanno mettendo a punto musiche, grafica e sigla.

“Di fianco a me avrò Alberto Nerazzini e godrò dell’importante contributo di Davide Savelli”, affermò a settembre Formigli a TvBlog. “Cento Minuti sarà più documentaristico, con un’impostazione registica diversa. Sarà un’altra cosa, sia per la lunghezza che per la mancanza di interruzioni pubblicitarie, per quanto possibile”.

Tornando a La Torre di Babele, in ogni episodio – a partire dal 4 dicembre – Augias affronterà un grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità, sulla vita di ogni giorno e sul mondo che verrà. Un salotto in cui non mancheranno libri, servizi esterni, interviste, animate dalla competenza degli ospiti per condividere notizie fondate, seminare dubbi leciti e stimolare il pensiero critico.