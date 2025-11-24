Celentano in Rai, un ultimo evento memorabile: il retroscena sul possibile contratto tra le discussioni con Claudia Mori e le richieste di Viale Mazzini

Adriano Celentano potrebbe tornare in Rai con un ultimo lavoro televisivo. La moglie Claudia Mori ha scritto ai vertici di Viale Mazzini, la trattativa non è chiusa: i retroscena sul possibile accordo.

Celentano inesistente, così si chiama il molleggiato su Instagram. A voler sottolineare che lui c’è sempre, ma – in concreto – sui social non esiste. Un cantautore e artista a tutto tondo che, nell’epoca della post verità, sta in disparte per capire quello che effettivamente può ancora dare. Le idee non mancano, la voglia c’è sempre stata: tornare sul piccolo schermo da protagonista per un’ultima volta con un inchino fatto a dovere.

Un saluto collettivo prima di continuare a vivere di vita privata e ispirazione lontano dalle telecamere. L’ultima volta in televisione di Adriano Celentano è stata nel 2019. Adrian, su Canale 5, uno show compreso a metà tra cose non dette, dibattiti smorzati e dubbi da parte dei telespettatori e dell’azienda che ha pagato ascolti troppo bassi. Adriano Celentano è così: tutto o niente. Ha dato il massimo l’artista meneghino, continuando a lavorare alla sua maniera.

Celentano in Rai, il giro d’onore di un’icona

Mistero più totale su quel che sarebbe andato in onda, Mediaset era al corrente del minimo indispensabile. Il molleggiato ha sempre preteso carta bianca e quella ha ottenuto anche in nome dei fasti del passato. L’ultima apparizione televisiva, però, non è stata gratificante. Anzi, si può parlare – senza troppe remore – di delusione mediatica. Gli ascolti furono così bassi che la trasmissione venne troncata dopo qualche puntata. Il parterre di ospiti e presenze illustri non ha premiato eccessivamente un format a metà tra il racconto a fumetti e un Varietà nella forma più ibrida possibile tra conversazioni richiami al passato.

Al termine di quell’esperimento, Celentano si è ritirato nelle proprie stanze. Una volta soltanto, nel 2020, è intervenuto telefonicamente a Otto e Mezzo per parlare dell’emergenza Covid a suo modo. Poi silenzio assoluto e riflessioni. Le stesse che lo hanno reso grande e interessante nel tempo: quei lunghi momenti di stasi che seguivano profondi ritorni. Siano essi di canzoni o contenitori televisivi. Il flop di Adrian dovrebbe, questo almeno racconta il suo ex amico di una vita Teo Teocoli, averlo segnato profondamente.

Il silenzio dopo Adrian

Celentano sembrerebbe aver tagliato i ponti anche con lui: “Non mi risponde più al telefono – ha detto il comico – ho provato qualche volta a chiamare ma non tenterò più”. Queste parole arrivano dopo il post social del molleggiato su Teo Teocoli: “Se non ti rispondo è perchè sono tuo amico”, ha scritto Celentano in maniera criptica. La verità la sanno soltanto loro, ma anche gli altri vogliono capire. La carriera televisiva di Celentano è davvero finita?

Un progetto in cantiere ci sarebbe, la certezza arriva nel settembre 2025. Quando Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, scrive una lettera aperta a Viale Mazzini in cui si dice chiaramente che tra le parti esiste uno stallo alla messicana, anzi – dato il contesto – alla milanese. Ci sarebbe, secondo la Mori, la volontà di mettere su uno show televisivo, ma Viale Mazzini non avrebbe fornito ancora una risposta chiara.

Un ultimo progetto in Viale Mazzini

A questo punto la replica dai piani alti della Rai non è mancata: “La volontà di tornare sulla tv pubblica di Adriano Celentano è un orgoglio per l’azienda, ma bisogna capire che tipo di programma è possibile mettere insieme”. Queste le parole della Rai, che si leggono a chiare lettere nell’edizione del Corriere della Sera datata 15 settembre 2025.

In definitiva: la proposta all’azienda televisiva di Stato è arrivata, ma non convince. Secondo le fonti interne arrivate all’attenzione della stampa nazionale, si sarebbe trattato di una sorta di TecheTecheTe rielaborato. L’idea non piace ai piani alti di Viale Mazzini che vorrebbero, sì, avere Adriano Celentano per un ultimo show in grande stile, ma senza contributi d’archivio. La Rai punta a qualcosa di nuovo, proprio con Celentano in prima linea.

Cosa blocca la trattativa

Ci sarebbero, però, due impedimenti: il primo è di natura contrattuale. Non dal punto di vista economico, a dare qualche grattacapo sono infatti le clausole proposte. Celentano vorrebbe avere autonomia sui contenuti. Nel senso che, come ha sempre fatto o cercato di fare nel recente passato, nessuno – al di fuori del proprio entourage – dovrà sapere cosa sarà trasmesso. Questo aspetto alla Rai non piace: Viale Mazzini non vuole correre rischi. Sia in termini di ascolti, il flop di Adrian è ancora sotto gli occhi degli addetti ai lavori, sia in termini di contenuto.

Celentano è chiaramente una personalità forte che potrebbe portare all’attenzione degli italiani argomentazioni controverse, non necessariamente “adatte” – questo il termine usato dalla dirigenza Rai – alla prima serata del Servizio Pubblico. Se e quando si riuscirà a venire a capo di questo presunto braccio di ferro tra le parti, allora Celentano tornerà sulla tv di Stato. Un primo accordo, che riguarda soltanto la comunione d’intenti fra l’artista e la Rai, c’è. Ora bisogna vedere come metterlo in pratica.

La volontà di tornare

Occorre, in altre parole, preparare un contenuto che possa esprimere al meglio le volontà del molleggiato. Una sorta di compromesso che vada bene tanto al cantautore e soddisfi la televisione pubblica in termini di costruzione e collocazione. La volontà di lavorare insieme c’è, ora non resta altro che determinare se ci sono i presupposti per farlo ancora in un tira e molla che potrebbe essere benissimo la premessa di qualcosa fortemente inedito e originale.

Ogni cambiamento comincia con la giusta dose di diffidenza (reciproca) e strategia. Celentano, su Instagram, sarà pure “inesistente”. Nella realtà, però, tiene d’occhio tutto. In particolare le prospettive del proprio futuro televisivo che necessita di un ultimo, importante, contenuto prima di chiudere il sipario alle luci della ribalta. La ciliegina sulla torta di una carriera a cui, davvero, non è mancano nulla. Se non quest’ultima, definitiva, risposta della Rai che potrebbe ancora arrivare al pari di quelle canzoni che stanno per finire ma ritrovano vigore sull’ultimo inciso.