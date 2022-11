Ciro Priello e Fabio Balsamo a Tvblog: “Celebrity Hunted 3? Un’occasione per raccontare la nostra amicizia” (video)

A margine della conferenza stampa, riservata ai giornalisti, abbiamo incontrato, per i lettori di Tvblog.it, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, protagonisti di ‘Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo’, disponibile da oggi, giovedì 17 novembre 2022, su Amazon Prime Video. La collaudata coppia ci ha svelato retroscena, curiosità della loro partecipazione al format prodotto da Endemol Shine Italy.

Qual è l’aspetto più significato che vi ha spinti a prendere parte a questo progetto?

Balsamo: “L’idea di poter passare del tempo assieme…”

Priello: “Visto che non lo facciamo mai…”

Balsamo: “Ma soprattutto da soli. Perché lui ha una moglie, una bimba stupenda. Lui è un bravo papà. E’ uno di quegli amici che vive solo per la famiglia. Di quelli che se lo inviti a mangiare una pizza non viene. Se un domani, malauguratamente, corna facendo, si separa, non mi chiamare per mangiare una pizza…”

Priello: “Gli amici si vedono nel momento del bisogno, non quando vuoi tu…”

Balsamo: “Volevamo fare una vacanza insieme e raccontare qualcosa. Noi usiamo ogni progetto non solo per portare la nostra identità ‘The Jackal’ ma anche perché abbiamo un’esigenza creativa di esprimere qualcosa. In questo caso, era un’ottima occasione per raccontare un’amicizia con due linee completamente differenti…”

Priello: “Anche perché abbiamo due caratteri completamente differenti che, in qualche modo, si uniscono.

Lavorate in gruppo, singolarmente, siete conosciuti in tv e sul web… quest’esperienza ha fatto emergere, per la prima volta, qualche aspetto che non conoscevate l’uno dell’altro?

Balsamo: “E’ un continuo riscoprirci. Penso, almeno per quello che mi riguarda, che, un’esperienza così complessa come quella di Ciro (che è un’artista a 360 gradi) hai bisogno sempre di scoprire nuovi aspetti. Credo che questo venga dal fatto che ognuno di noi continua a coltivarsi. Il lavoro lo richiede. Però, questo è un lavoro che modifica anche la persona. Quindi, per forza di cose, non si può essere statici. Bisogna rinnovarsi, crescere non cambiare. Rendere la propria personalità sempre più complessa, implementarla. Dopo ogni esperienza ci troviamo in maniera diversa…”

Priello: “Io avevo già profonda stima e ammirazione per la qualità artistica di Fabio come attore ed interprete. Durante questo viaggio insieme, ma già lo sapevo, ne ho apprezzato ancora di più le sue qualità umane. E’ una persona che ascolta tantissimo, è riflessivo. Riesce a tirare fuori anche le parti più fragili di te. Ti dà modo di raccontare in maniera sincera. Ho rivisto in lui un amico sincero con cui condividere qualsiasi cosa. Ha consolidato il rapporto che già prima era molto molto forte”.

Per guardare l’intervista completa con Ciro Priello e Fabio Balsamo, cliccate il video sottostante.