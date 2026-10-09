Massimo Ceccherini ed Elena Labate: la storia della donna che gli ha cambiato la vita

L’ha descritta come la donna che l’ha salvato: chi è Elena Labate, colei che ha cambiato la vita di Massimo Cecherini?

Massimo Ceccherini, attore e comico toscano, è tornato sotto i riflettori, tra la partecipazione a Tale e Quale Show e l’attesa per il film Un weekend artificiale.

Ma a raccontare davvero la sua svolta personale è la lunga storia con Elena Labate, la compagna che, vicino a Pistoia, lo ha aiutato a uscire da anni complicati, segnati da alcol, debiti e cadute pubbliche. Una presenza discreta, la sua. Mai cercata, poco esibita. Eppure decisiva nella vita di un artista che più volte ha ammesso di aver avuto bisogno di qualcuno capace di fermarlo prima del punto di non ritorno.

Dalla Calabria alla Toscana: chi è Elena Labate, compagna lontana dai riflettori

Elena Labate, originaria di Reggio Calabria e da anni residente in Toscana, è la compagna di Massimo Ceccherini. Lavora nel settore socio-sanitario, lontana dal mondo dello spettacolo che invece ha attraversato tutta la vita dell’attore.

Come ha raccontato lo stesso Ceccherini in diverse interviste, i due vivono poco fuori Pistoia, in una quotidianità più appartata rispetto a set, programmi tv e serate pubbliche. Lei compare di rado, quasi sempre accanto a lui in occasioni ufficiali, senza trasformare la loro relazione in una storia da copertina.

Anche per questo, nel tempo, il suo nome è diventato una specie di punto fermo privato dentro una biografia molto esposta. Leonardo Pieraccioni, amico storico di Ceccherini, ne ha parlato con la solita ironia, definendo l’attore ormai “un prete di provincia” che vive in campagna con “una ragazza che l’ha salvato”. Una battuta, certo. Ma non solo.

La rinascita di Ceccherini tra alcol, debiti e il ruolo decisivo di Elena

Il rapporto con Elena Labate è entrato nel racconto pubblico di Massimo Ceccherini quando l’attore ha iniziato a parlare senza troppi giri di parole delle sue fragilità: l’alcol, la ludopatia, i debiti accumulati negli anni.

In un’intervista al Corriere della Sera nel 2023, Ceccherini ha detto di essere sobrio da otto anni e ha riconosciuto alla compagna un ruolo molto concreto nel suo equilibrio quotidiano. Lo ha fatto a modo suo, con parole dirette, ruvide, anche difficili: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me”, aveva raccontato, usando un’immagine forte per descrivere quei momenti.

Nella stessa intervista aveva ammesso di avere “quasi sempre bisogno della presenza di Elena” per non ricadere nei vecchi errori. Non una frase da romanzo sentimentale. Piuttosto una confessione secca, di quelle che restano. Ceccherini ha raccontato anche di aver saldato circa un milione di euro di debiti grazie all’aiuto di un benefattore rimasto anonimo: un altro passaggio di una vita professionale lunga, con una cinquantina di film, ma spesso attraversata da eccessi e denaro perso.

L’Isola dei Famosi, l’addio al reality e la proposta di matrimonio in diretta

Il nome di Elena Labate è legato anche a uno degli episodi televisivi più ricordati della carriera recente di Massimo Ceccherini: l’abbandono dell’Isola dei Famosi nel 2017. L’attore aveva già partecipato al reality nel 2006, edizione da cui era stato espulso dopo una bestemmia.

Undici anni dopo tornò in Honduras, ma lasciò il programma in anticipo dopo giorni molto tesi, segnati anche dallo scontro con Raz Degan. Rientrato in Italia, nello studio del reality, chiese a Elena di sposarlo in diretta, promettendole un matrimonio esotico proprio nei luoghi dell’Isola. Un gesto impulsivo, in pieno stile Ceccherini. Ma dentro una relazione che per lui aveva già il sapore di un approdo.

Al Corriere, l’attore aveva raccontato anche il momento in cui capì di avere davanti la donna della sua vita: la vedeva prepararsi al mattino per andare al lavoro, con la divisa su cui compariva la scritta Misericordia. “Mi sono detto: Dio è arrivato”, aveva confidato. Una frase teatrale, forse. Però perfettamente sua: senza filtro, senza protezioni.

La nuova quotidianità vicino a Pistoia tra cinema, tv e bisogno di stabilità

Oggi Massimo Ceccherini vive una fase diversa, divisa tra la casa vicino a Pistoia, la televisione e il cinema, con Elena Labate ancora al centro di un equilibrio che lui considera necessario.

Il 7 ottobre 2026 l’attore è stato indicato tra i volti di Tale e Quale Show, mentre il 19 novembre è prevista l’uscita di Un weekend artificiale, nuovo film dell’amico Leonardo Pieraccioni.

Negli ultimi anni, poi, il lavoro con Matteo Garrone lo ha riportato dentro un cinema più d’autore: dopo Pinocchio, ha collaborato anche a Io capitano. Durante quell’esperienza, ha raccontato, si fece installare WhatsApp per poter fare videochiamate a Elena e al cane Lucio, rimasto a casa. Un dettaglio piccolo, domestico. Ma dice molto.

La storia tra Ceccherini e Labate non è una favola ordinata, né una redenzione da manuale. Somiglia piuttosto a una convivenza fatta di presenza, pazienza e bisogno reciproco, dove l’amore passa anche dal restare quando l’altro rischia di perdersi.