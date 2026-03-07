C’è Posta per Te, Viviana chiede perdono dopo tre tradimenti: la decisione di Salvatore, com’è finita

A C’è Posta per Te la storia di Viviana e Salvatore: dopo tre tradimenti la donna chiede perdono e prova a riconquistarlo in studio, ma la decisione finale dell’uomo è netta

Tra le vicende più discusse dell’edizione 2026 di C’è posta per te c’è quella che ha coinvolto Viviana e Salvatore, una coppia con alle spalle molti anni di matrimonio e figli, arrivata nello studio di Maria De Filippi nel tentativo di ricucire una relazione ormai profondamente compromessa.

È stata Viviana a scrivere al programma. Il suo obiettivo era chiedere pubblicamente perdono al marito e convincerlo a tornare a vivere con lei dopo una lunga crisi segnata da diversi tradimenti.

Davanti alle telecamere ha ammesso gli errori commessi e ha dichiarato di voler ricostruire il rapporto, sostenendo che tra loro esista ancora un sentimento.

Una relazione lunga iniziata nell’adolescenza

Viviana e Salvatore si conoscono da quando avevano appena 14 anni. La loro storia si è sviluppata nel corso degli anni fino al matrimonio e alla nascita dei figli.

Per molto tempo la relazione è rimasta stabile, almeno fino a quando la vita della donna ha subito un cambiamento importante.

Nel 2019 Viviana si sottopone a un intervento di bypass gastrico che la porta a perdere circa 45 chili. Un cambiamento fisico significativo che, come ha raccontato durante la puntata, ha influito anche sulla percezione di sé e sul modo in cui veniva vista dagli altri.

Secondo quanto ricostruito nel corso della trasmissione, è proprio in questa fase che iniziano i problemi nella coppia.

I tradimenti che hanno incrinato il matrimonio

Nel 2024 Viviana entra in contatto online con un uomo. I due iniziano a frequentarsi e la relazione sfocia in un tradimento. Salvatore scopre quanto accaduto, ma decide comunque di perdonarla dopo che la moglie interrompe i contatti.

La tregua dura poco. Dopo circa un mese Viviana intraprende un’altra relazione, questa volta con il marito di una coppia che i due frequentavano.

Anche in questo caso la situazione viene scoperta e Salvatore sceglie di allontanarsi.

Nonostante una successiva riconciliazione, la crisi prosegue. Dopo alcuni mesi Viviana avvia una terza relazione con un uomo più giovane di lei di circa dieci anni. Quando il marito viene nuovamente a conoscenza della situazione, decide di chiudere definitivamente il rapporto.

La donna prosegue per un periodo la relazione con l’altro uomo, ma nel frattempo continua a pensare al marito e tenta nuovamente di riavvicinarsi a lui.

Il confronto nello studio di Maria De Filippi

Arrivata a C’è posta per te, Viviana ha spiegato di voler chiedere un’ultima possibilità al marito. Durante il confronto ha riconosciuto le proprie responsabilità e ha dichiarato di non riuscire a immaginare la propria vita senza di lui.

Salvatore ha accettato l’invito del programma e si è presentato in studio. Il confronto tra i due è stato particolarmente teso.

Nonostante abbia ammesso di provare ancora affetto per la moglie, l’uomo ha chiarito di non essere disposto a tornare alla vita di prima.

Nel corso del dialogo ha spiegato che la fiducia è stata compromessa in modo irreparabile e che, dopo quanto accaduto, preferisce concentrarsi su sé stesso e sulla propria serenità.

La decisione finale

Alla fine della puntata Salvatore ha scelto di non riaprire la relazione. Dopo aver ascoltato le parole della moglie, ha deciso di chiudere la busta e lasciare lo studio da solo: “Mi sono fatto questa promessa: di smettere di pensare al suo bene e iniziare a 50 anni a volere bene a me”.