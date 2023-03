C’è posta per te torna in onda sabato 4 marzo

Come vi abbiamo raccontato da queste parti ieri, venerdì riprenderanno presso gli studi Elios di Roma le registrazioni delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi, dopo la pausa per lutto a seguito della scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo. Nelle scorse ore, inoltre, è arrivata l’ufficialità riguardo alla data di ritorno in onda di C’è Posta per te, altro titolo della De Filippi che si era fermato la scorsa settimana per ovvi motivi, nonostante le puntate fossero già confezionate e pronte.

Come confermato anche dai promo in onda da qualche ora sulle reti Mediaset, il people show tornerà ad occupare la storica collocazione del sabato sera a partire dal prossimo, 4 marzo 2023, ovviamente su Canale 5.

In questi giorni praticamente tutti i programmi tv hanno omaggiato Costanzo, raccontando insieme a personaggi a lui legati il suo modo di fare (e di cambiare) la televisione oppure riservandogli un ricordo in un messaggio registrato ad hoc e posizionato a inizio puntate. Questo è accaduto in particolare con le trasmissioni in differita, l’ultima delle quali Michelle Impossible di ieri sera.

Dal punto di vista televisivo e al netto di ogni cinismo che soprattutto in questo momento va assolutamente messo da parte, sabato scopriremo come Maria De Filippi (e il suo gruppo di lavoro) deciderà di omaggiare pubblicamente Costanzo. Per il momento, la conduttrice di Canale 5 ha scelto di vivere il suo profondo dolore nel silenzio assoluto, evitando qualsiasi tipo di dichiarazione pubblica, in tv, sui giornali e sui social.

Tra le persone più vicine alla De Filippi, solo l’autrice Raffaella Mennoia (ai funerali di lunedì scorso era seduta in prima fila in chiesa insieme proprio a Maria) nelle scorse ore ha parlato, attraverso una storia Instagram che recitava quanto segue: “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di granfe affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie“.

Recap dei ritorni in onda dei programmi di Maria De Filippi: C’è posta per te da sabato 4 marzo, Amici da domenica 5 marzo, Uomini e donne da lunedì 6 marzo.