Il protagonista “social” della sesta puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, è stato sicuramente il signor Eugenio che, nell’estremo tentativo di farsi perdonare dalla moglie Antonella, ha fatto ricorso ad una frase abbastanza “hot” che non ha potuto non mettere un po’ in imbarazzo la sua ex consorte: “Siamo due vulcani a letto!”.

La frase, esclamata con impeto passionale da telenovela venezuelana, è entrata, a tempo di record, nelle tendenze di Twitter, rendendo il signor Eugenio uno dei protagonisti di questo sabato sera, una magra consolazione, considerando che la moglie ha deciso di chiudere la busta, nella puntata che, ulteriore beffa, è andata in onda proprio a ridosso della festa di San Valentino…

Riepilogando la storia, la signora Antonella ha deciso di separarsi dal marito, dopo trent’anni di matrimonio, dopo aver scoperto chat e foto che quest’ultimo ha scambiato con una donna conosciuta su Badoo, noto sito di incontri, con cui la conversazione si era successivamente spostata su Messenger (di cui la moglie aveva la password…) e, dopo essere stato scoperto dalla moglie, anche su Whatsapp.

Eugenio aveva troncato questa “relazione”, esclusivamente virtuale, ma l'”amante”, per vendicarsi, ha prontamente passato tutti gli screenshot compromettenti alla moglie Antonella. Il signor Eugenio, inoltre, ha anche tenuto una conversazione telefonica con un’altra donna, facendosi scoprire anche in questo caso…

Durante il riassunto di Maria De Filippi, il pubblico ha ridacchiato (soprattutto quando la De Filippi ha nominato “Badoo”), dinanzi al signor Eugenio che ha iniziato a piangere praticamente fin da subito.

Quando la moglie Antonella è entrata nello studio di C’è posta per te, il signor Eugenio le ha chiesto perdono con le seguenti parole:

Ti amo profondamente, nel cuore. Chiedo perdono a te e ai miei figli. Sì, ho sbagliato a scrivermi con quella donna ma non ho fatto niente con il cuore e con la mente, Antonella. Non ho avuto rapporti con lei, non la conosco, non l’ho vista mai, sono state parole al vento, nulla di concreto. Perché l’ho fatto? Mi sono sentito trascurato…

Maria De Filippi, il pubblico e anche la moglie Antonella, soprattutto a causa dei toni concitati del signor Eugenio, hanno trattenuto a stento le risate (qui, il video su Witty Tv).

Poco dopo, il signor Eugenio ha cominciato a spingersi un po’ più in là:

La sera, quando stavamo al divano, ti dicevo “Antonella, andiamo su, a letto”…

Antonella ha chiesto aiuto alla conduttrice:

Fermalo, Maria, fermalo!

Fino ad arrivare al climax che abbiamo già anticipato:

Antonella, ti ho ascoltato sempre in trent’anni, siamo arrivati a trent’anni insieme, anzi a 32! Due giorni prima che succedesse questo fatto, siamo stati a letto insieme, siamo stati benissimo! Abbiamo fatto l’amore! Siamo stati tanto bene… Siamo due vulcani a letto! Non è vero!?

Maria De Filippi ha notato del romanticismo in questa frase e ha giocato la carta a proprio favore:

Non devi viverla male, il fatto di essere ancora passionali dopo trent’anni di matrimonio è una cosa bella.

La signora Antonella, però, dopo aver affrontato il confronto con il sorriso stampato in volto, ha affermato, con tono più serio, che gli errori commessi dal marito non le permettono di ritrovare la fiducia nei suoi confronti.

L’ultimo scambio di battute tra la De Filippi e la signora Antonella è stato il seguente:

– È un uomo che ti riempie la vita!

– Sì. Di caz*ate!

Il signor Eugenio, nel finale, ha avuto un sussulto di orgoglio, prima chiedendo alla De Filippi di chiudere la busta (!) e poi lasciando lo studio a testa alta: