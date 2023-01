Questa sera, 28 gennaio 2023, su Canale 5, va in onda la quarta puntata della ventiseiesima edizione di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi che ha debuttato nel 2000.

La formula non cambia da 23 anni: Maria De Filippi cerca di riunire persone allontanate dalla vita, da incompresioni, da caratteri inflessibili. In alcuni casi il desiderio di riunificare famiglie ha creato qualche situazione discutibile, come nel caso del matrimonio tra Valentina e Stefano, in altri sembra che la mediazione della padrona di casa riesca davvero a dare un’occasione di recupero per rapporti interrotti talvolta per delle sciocchezze. In ogni storia, dunque, qualcuno manda a chiamare qualcun altro tramite lettera consegnata dai postini della trasmissione: il destinatario, una volta giunto in studio e dopo aver ascoltato le parole del mittente, deciderà se aprire la busta e ricongiungersi con chi l’ha ‘invitato’ o non aprirla e andarsene dallo studio, lasciando la situazione così com’è. Anche questa sera, quindi, serguiremo live la puntata, per commentare tutte le storie – e i regali – previsti in questo appuntamento di fine gennaio.

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, scritto da Lucia Chiorrini con Emanuela Sempio, Camilla Capogrossi, Anna Maria Celani, Giusy De Filippo e Rita Leccio, con la collaborazione di Barbara Cappi, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Carcano.

C’è Posta per Te 2023, quarta puntata: ospiti

Gli ospiti della quarta puntata dell’edizione 2023 di C’è posta per te sono Irama e Charlize Theron: torna in studio, dunque, anche la storica interprete Olga Fernando.

C’è Posta per Te 2023, quarta puntata 28 gennaio: dove seguirla

Per seguire l’appuntamento di questa sera con C’è posta per te bisognerà sintonizzarsi alle 21:25 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà tutta la puntata con l’immancabile livelogging.