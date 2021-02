Anche in quest’edizione di C’è posta per te, abbiamo assistito ad una storia durante la quale Maria De Filippi non è riuscita a mantenere quel dovuto distacco emotivo, manifestando le proprie reali sensazioni.

Se nel corso dell’edizione di C’è posta per te dell’anno scorso, infatti, la conduttrice mostrò esplicitamente il proprio disappunto ad un ragazzo che decise di non aprire la busta alla madre (offesa, tra l’altro, anche dalla fidanzata del figlio) che l’aveva cresciuto tra mille difficoltà, in quest’edizione, Maria De Filippi non ha per nulla gradito la reazione nervosa del signor Danilo, giunto in trasmissione per tentare di riconciliarsi con la figlia Martina (in attesa di un figlio dal fidanzato), e alle conseguenti risate di quest’ultima, divertita dal comportamento del padre che aveva anche scatenato l’ilarità tra il pubblico.

La De Filippi ha accettato le scuse del signor Danilo, senza nascondere la propria contrarietà, e, successivamente, dopo aver assistito alle risate di Martina, ha deciso di non assecondare la ragazza (“Mi sembrava la scena di un film, mi è venuto da ridere!”), rimproverandola con la seguente frase:

Martina, io non ci vedo proprio un cavolo da ridere, che devo fa’…

Per la cronaca, il signor Danilo, davanti ad un tentativo della compagna Rosy di tranquillizzarlo, aveva perso le staffe per qualche secondo (“Non dirmi ‘Per favore’ che mi fai ancora più incazzare, non me lo dire!”), per poi scusarsi, come già scritto in precedenza, con la padrona di casa.

Martina e il fidanzato Francesco, futuri genitori nonostante la giovane età, giunti in studio insieme alla madre del fidanzato, la signora Katia, poco prima, avevano manifestato l’intenzione di chiudere la busta e di non perdonare il padre, irritato per questa gravidanza (qui, il video dell’intera storia su Witty Tv).

Anche in questo caso, Maria De Filippi ha rimproverato i due ragazzi per la scelta sbagliata che stavano commettendo e, successivamente, ha ammonito il signor Danilo, alzando anche il tono della voce, in quanto quest’ultimo se la stava prendendo un po’ troppo con la signora Katia.

Nel finale, dopo un nuovo rifiuto della ragazza ad aprire la busta, la conduttrice ha invitato Francesco a fare pace con il padre della sua ragazza, consigliandogli di “fare l’uomo”. Anche questa richiesta, però, è rimasta disattesa.