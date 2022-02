C’è posta per te 2022: gli ospiti dell’ottava puntata

Prosegue il cammino nell’etere televisivo nostrano di C’è posta per te, il programma che da ormai tante stagioni inanella numeri che gli permettono di vincere, anche con largo scarto, la gara degli ascolti del sabato sera. Quest’anno ha trovato sulla sua strada una versione di Affari tuoi in formato famiglia condotta da Amadeus con l’amabile partecipazione della moglie, la simpatica e spigliata Giovanna Civitillo che ha dimostrato di non essere solamente la lady Festival ma anche un’ottima donna di spettacolo.

Dopo la puntata di sabato scorso con ospiti Francesco Totti e Raoul Bova è giunto il momento di pensare all’ottava puntata di questa edizione 2022 di C’è posta per te che avrà al suo interno nuove storie e situazioni raccontate con il consueto stile personalissimo da Maria De Filippi. Alcune di queste storie saranno accompagnate dalla presenza di alcuni personaggi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo e la puntata di sabato non farà eccezione.

Siamo in grado di anticiparvi che gli ospiti della puntata di sabato 5 marzo 2022 di C’è posta per te saranno due personaggi del mondo dello sport, del calcio in particolare, già frequentatori del programma diretto e condotto da Maria De Filippi, ovvero i calciatori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che saranno protagonisti di una sorpresa fatta all’interno di una delle storie raccontate sabato prossimo in prima serata su Canale 5,

Ma non è tutto, nella puntata numero otto di C’è posta per te 2022 sarà presente un altro habitué del programma del sabato sera di Canale 5, stiamo parlando dello chef Antonino Canavacciuolo, fra i giurati di Masterchef e conduttore di Antonino chef academy e Family Food fight, tutte produzioni trasmesse da Sky 1. Appuntamento dunque a sabato 5 marzo in prima serata su Canale 5 per l’ottava puntata di C’è posta per te 2022, con ospiti Leonardo Bonucci con il compagno di squadra della Juventus Giorgio Chiellini e Antonino Canavacciuolo.