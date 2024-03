Il clima è sempre più accesso a Rai News 24, dove da alcuni mesi è finita sotto attacco la direzione di Paolo Petrecca. Dopo il duro comunicato del cdr dello scorso dicembre e la replica del direttore, si torna allo scontro. A far sollevare la polemica è stato lo spazio riservato all’introduzione dei test psicoattitudinali per i futuri magistrati. A presentare la proposta lo scorso martedì è stato il ministro Nordio, sollevando fin da subito forti contestazioni da parte della magistratura.

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stato fra i più vigorosi nel stagliarsi contro questa introduzione. Le sue parole, però, non sono entrate a far parte del servizio sulla notizia trasmesso da Rai News 24. Proprio per questo il neo eletto cdr è andato all’attacco di Paolo Petrecca, che avrebbe voluto oscurare le parole del magistrato.

Il cdr, infatti, nella nota diffusa, lamenta che le parole di Gratteri, inizialmente presenti nel servizio, sarebbero poi state rimosse. Inoltre si fa notare come sul sito gestito dalla testata – che rappresenta il portale generale dell’informazione online Rai – fino a che occuparsene fosse l’edizione delle 19:00 del Tg3 la notizia non era presente. Solo la ripresa del servizio del Tg3 ha permesso che il portale Rai venisse aggiornato con una notizia che era nelle homepage di tutte le principali testate nazionali.

Pare quindi non rasserenarsi il clima nella redazione di Rai News 24, dove Petrecca è tacciato di essere troppo vicino all’attuale esecutivo. La nuova rappresentanza sindacale della redazione, eletta alla fine di febbraio, è tutta espressione dell’UsigRai. A comporre il comitato di redazione sono infatti Raffaele Cappuccio, Enrica Maria Agostini, Alessandro Fresilli, Cristiana Raffa e Ilaria Marchetti. L’assemblea di ieri ha inoltre proclamato lo stato di agitazione della redazione. “La misura è colma” sintetizza il cdr, che lascia dunque intendere che è solamente appena iniziata la lotta contro Petrecca.