Cavaliere del trono over si presenta alticcio in esterna: cosa è successo davvero a Uomini e Donne

La recente registrazione di Uomini e Donne, come sempre ha regalato momenti carichi di curiosità grazie a colpi di scena e momenti di tensione tra i protagonisti del parterre. Come anticipa Lorenzo Pugnaloni è successo di tutto, con cavalieri e dame in mezzo a situazioni che hanno messo in luce reazioni emotive forti. Protagonista della puntata è stato Federico Mastrostefano, ex tronista ormai da tempo impegnato nel corteggiare le dame del programma

Le sue esterne sono sempre molto attese, e l’ultima non ha fatto eccezione. Ma non è tanto l’esterna in sé che sta facendo parlare, piuttosto un’indiscrezione che è finita al centro del dibattito. C’è chi ha parlato di un comportamento poco rispettoso nei confronti della dama coinvolta, chi invece ha minimizzato la vicenda ricordando che le ricostruzioni delle registrazioni spesso arrivano incomplete e talvolta imprecise.

Secondo un primo racconto, la tensione sarebbe salita quando Federico si è presentato a un incontro con una delle dame in condizioni poco formali, addirittura “alticcio”, suscitando reazioni inattese. Ma a quanto pare le cose non sono proprio andate in questo modo. Non è la prima volta che un’esterna di Uomini e Donne diventa teatro di imprevisti: i corteggiatori spesso devono destreggiarsi tra appuntamenti multipli e dinamiche delicate, e a volte basta un dettaglio per creare scenari inaspettati.

L’esterna più chiacchierata di questi giorni

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Pugnaloni, Federico Mastrostefano aveva programmato di uscire a cena con Francesca prima di recarsi da un’altra dama, Agnese De Pasquale. Tuttavia, sempre secondo l’ esperto di gossip, l’ex tronista sarebbe arrivato all’esterna con Agnese in condizioni poco sobrie, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo durante l’appuntamento precedente. “E’ andato a cena con Francesca per poi raggiungere Agnese solo dopocena…Tuttavia, Federico arriva un pò alticcio (causa vino)…” Scrive Pugnaloni.

La reazione della dama non si è fatta attendere: sorpresa dall’atteggiamento “alticcio” di Federico, Agnese avrebbe deciso di interrompere l’incontro e farlo tornare a casa, senza proseguire la serata. Ma ecco che in queste ultime ore arriva un aggiornamento di FanPage che spiega che il Cavaliere, trovandosi particolarmente a suo agio con la prima, ha deciso di prolungare il momento con lei, motivo del ritardo all’appuntamento con Agnese.

Certo, il cambio di programma non è stato accolto con entusiasmo: quando Federico ha raggiunto Agnese in albergo, la dama ha notato in lui un certo malessere e ha subito pensato che avesse alzato un po’ troppo il gomito. Da qui è nata la convinzione che fosse “alticcio” e, di conseguenza, poco interessato alla serata.

Lo stesso Mastrostefano, durante la registrazione, ha voluto chiarire l’equivoco. Ha spiegato di essere astemio e di aver semplicemente bevuto due calici di vino, quantità sufficiente a provocargli un leggero senso di nausea, ma non certo uno stato di ebbrezza. Una versione confermata anche dalla stessa Francesca, che in studio ha raccontato di aver trascorso con lui un aperitivo del tutto normale, senza alcun eccesso.