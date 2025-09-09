Caterina Balivo ci dà un taglio: il nuovo look della conduttrice de La Volta Buona

Caterina Balivo ha stravolto il look poco prima della nuova edizione de La Volta Buona, il tv show pomeridiano tornato in onda su Rai 1 a partire dall’8 settembre. La conduttrice ha infatti tagliato la sua chioma, documentando il tutto su Instagram e mostrando un risultato inedito sia per lei che per il pubblico a casa.

Il nuovo look di Caterina Balivo

La presentatrice di casa Rai è tornata nello studio de La Volta Buona e ha ancora una volta accolto il pubblico con una nuova e attesissima edizione. In occasione del suo ritorno, ha deciso di rinnovare il proprio taglio e ha immortalato quel momento su Instagram. Nel video si vede la Balivo in compagnia del suo hair stylist di fiducia, mentre è in procinto di darci un taglio. “Non li voglio tagliare!“, dice lei. Accanto a lei si sente la voce di Francesca Manzini che imita Mara Venier. “Devi tagliare col passato, basta! Nuova stagione, nuovo taglio!“, dice la “finta” zia Mara.

Caterina Balivo non ha tra l’altro dato alcuna anticipazione sul look, decidendo di mostrarlo direttamente in diretta durante la prima puntata del programma. Ieri 8 settembre i telespettatori hanno quindi potuto vedere il look della conduttrice, che ha optato per un caschetto corto e che ha così catturato l’attenzione di tutti.

Le novità della terza stagione

Il programma di Caterina Balivo torna tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.00 su Rai 1. La scenografia è completamente rinnovata, e ancora una volta lo studio ospita diversi personaggi del mondo dello spettacolo, con l’accompagnamento musicale realizzato dal vivo dal maestro Antonio Mezzancella. La prima settimana è un omaggio a Pippo Baudo e alla sua carriera, che viene ricordata da colleghi e amici con testimonianze e aneddoti. Nei giorni successivi si parla di attualità ma anche delle storie d’amore estive.